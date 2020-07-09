若台灣獨立性受損 美學者示警：美國在亞洲影響力將終結

美國外交政策研究所地緣政治學主席凱普蘭表示，台灣如同冷戰時期的德國西柏林，是自由前哨基地，與專制中國形成強烈對比。「台灣的象徵意義不容低估，若台灣的獨立性受到損害，美國在亞洲的影響力將終結」。圖左為中國國家主席習近平。（美聯社檔案照）

2020-07-09 20:12:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國對台灣文攻武嚇不斷，共機自6月9日起，已至少12度侵犯台灣外圍空域。對此，美國外交政策研究所地緣政治學主席凱普蘭（Robert D. Kaplan）表示，台灣如同冷戰時期的德國西柏林，是自由前哨基地，與專制中國形成強烈對比。「台灣的象徵意義不容低估，若台灣的獨立性受到損害，美國在亞洲的影響力將終結」。

凱普蘭今（9）日在《華盛頓郵報》撰文指出，中國近年來對新疆維吾爾人鎮壓、在香港強行推動「港版國安法」，並持續在南海的侵略行動，這表明台灣可能是北京下一個目標。他說明，台灣如同冷戰期間的西柏林，是自由主義的前哨基地，與專制中國形成鮮明對比，雖然台灣不會遭到中國入侵，但面對危機時能多大程度依賴美國仍不清楚。

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凱普蘭提到，美軍日前派遣2艘航空母艦打擊群前往南海對抗中國，這是美國多年來展現硬實力的最直接表現之一，但這項戲劇性行動反映權力平衡正朝向有利於中國的方向發展，「中國長期有系統地企圖掌控南海區域淺灘及島嶼，這反映出美國分心處理國內事務且在亞洲失去聲譽」。

凱普蘭分析，聯盟取決於威嚇力，威嚇力則取決於對共同戰略不可動搖的道德承諾。然而現在看到的是中國前所未有的侵略行動以及對美國意圖前所未有的質疑，要修補這樣的印象與已造成的損害，不是出動2個航艦群就能解決的問題。

凱普蘭也強調，如果台灣的獨立性受到損害，那麼美國在亞洲的影響力，乃至更遠範圍的影響力就將終結。

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