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    土耳其TB2無人機打爆俄軍 普廷：來俄設廠生產

    烏克蘭使用土耳其TB2無人機多次痛擊俄羅斯軍隊。（法新社）

    烏克蘭使用土耳其TB2無人機多次痛擊俄羅斯軍隊。（法新社）

    2022/07/27 16:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯軍隊大舉入侵烏克蘭後，烏軍使用土耳其拜卡防務公司（Baykar Defense）製造的「旗手」TB2無人機迎頭痛擊，戰果豐碩，先前傳出俄國向土耳其抱怨此事。不過土耳其總統艾多根透露，俄國總統普廷要求他協助拜卡防務到俄羅斯設廠，生產這款無人機。

    據美國有線電視新聞網（CNN）土耳其語頻道報導，艾多根25日在一場次黨內會議上說，普廷日前在德黑蘭會談中與他接觸，希望他能促成拜卡防務公司與俄方合作，在俄羅斯投資設廠生產無人機。

    艾多根說，除俄羅斯外，阿拉伯聯合大公國也希與拜卡防務洽談此事。

    《路透》先前報導，一位土耳其高級官員表示，俄羅斯曾向土耳其施壓，希望土耳其不要再向烏克蘭出售TB2，但被土耳其政府拒絕了，因為「拜卡防務公司是民營公司，他們的銷售商品，並非國家之間的交易」。

    至少有一段時間，翼展達12公尺長、最高能在7600公尺巡航的TB2，自高空俯衝並利用雷射導引炸彈擊毀坦克及大砲，有效削弱俄軍壓倒性的軍事優勢。這款軍用無人機的名氣，更使其成為烏克蘭一首嘲笑俄軍的熱門愛國歌曲主題，副歌正是「旗手、旗手」。

    俄羅斯總統普廷19日在德黑蘭會見了土耳其總統艾多根（左），這是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，普廷首次訪問前蘇聯以外國家。（法新社）

    俄羅斯總統普廷19日在德黑蘭會見了土耳其總統艾多根（左），這是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，普廷首次訪問前蘇聯以外國家。（法新社）

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