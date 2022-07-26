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    軍情動態》法「戴高樂號」2025年前進亞太！ 與美航艦整合訓練

    法國「戴高樂號」航空母艦擬2025赴太平洋，與美航艦整合訓練。（圖擷取自法國海軍官網）

    法國「戴高樂號」航空母艦擬2025赴太平洋，與美航艦整合訓練。（圖擷取自法國海軍官網）

    2022/07/26 16:15

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在俄羅斯入侵烏克蘭導致地緣政治危機抬頭的情況下，北約成員國對印太地區的軍事介入正在迅速擴大，其中法國計劃最遲2025年在太平洋部署其「戴高樂號」航空母艦打擊群（CSG），並與美國海軍在該區進行雙航艦整合訓練！

    南韓《中央日報》分析，這與包含美國主導印太戰略的核心訊息「航行自由」有很大關係，此舉是為了牽制中國第3艘航艦「福建艦」上個月下水等加快強化海軍力量的舉動，而如果屆時「戴高樂號」打擊群通過台灣海峽東進，將大大刺激中國。

    英國軍聞網站媒《Naval News》報導，法方此前已受邀參觀美國海軍航空母艦整合第4代戰機（F/A-18大黃蜂）與第5代戰機（F-35C）的戰術，並且加入同樣關注第4代戰機與第5代戰機整合、由美國空軍主導的「紅旗軍演」。

    不過法方更想實際體驗跨世代戰機整合帶來的戰力增幅，因此擬派出「戴高樂號」（Charles de Gaulle R91），前進印太地區長程巡弋，並與美國海軍進行雙航艦整合或對抗訓練。

    屆時，「戴高樂號」的第四代戰機飆風M型（Rafale M），與美國海軍尼米茲級航空母艦「卡爾文森號」搭載的第五代戰機F-35C，將一起航行演訓。

    「戴高樂號」1989年動工打造、2001年投入服役，由前總統席哈克（Jacques René Chirac）以二戰後首任總統戴高樂命名。排水量3萬5000噸，不僅是法國現役唯一一艘航艦，也是全球第一艘不屬於美國海軍的核子動力航空母艦。

    「戴高樂號」艦身全長261.5公尺、最高時速為50公里，可搭載組員1150人和飛行大隊600名。但因為排水量遠小於美軍航艦，故艦載機數量僅有40架，以法製的飆風M型與超級軍旗（Super Étendard）戰機為主。其打擊群可能包括新一代攻擊型「梭魚級」（Barracuda，5300噸級）核動力潛艦。

    「戴高樂號」的飆風M型（Rafale M）艦載機。（圖擷取自法國空軍官網）

    「戴高樂號」的飆風M型（Rafale M）艦載機。（圖擷取自法國空軍官網）

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