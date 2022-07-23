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    軍情動態》中國殲-35清晰照曝光！設計疑仿效美F-35

    近來有一組殲-35（下）的清晰照片曝光，外媒觀察細節後發現，與美國的F-35戰鬥機（上）有相似之處。（美聯社、翻攝微博，本報合成）

    近來有一組殲-35（下）的清晰照片曝光，外媒觀察細節後發現，與美國的F-35戰鬥機（上）有相似之處。（美聯社、翻攝微博，本報合成）

    2022/07/23 11:19

    〔即時新聞／綜合報導〕由中國瀋陽飛機工業集團研製的第五代戰鬥機FC-31「鶻鷹」（殲-35），是全球軍事專家的關注焦點之一。近來有一組殲-35的清晰照片曝光，外媒觀察細節後發現，與美國的F-35戰鬥機有相似之處。

    《THE WARZONE》報導，網路上曝光1架編號為350003的殲-35原型機，細細觀察當中的結構後發現，殲-35的座艙罩為前開式，尾部有隔板，與F-35A、C的座艙罩雷同，設計上就算不是完全仿照，至少也有受到影響。

    令外媒不解的是，F-35的座艙罩有一部分是為了配合升降風扇及其它部件，以便能夠短程起飛或垂直降落才構思出的設計。但目前沒有明確跡象顯示殲-35會有垂直降落的性能，也不清楚是否為了遷就其它配置才會有這樣的設計。

    外媒總結，殲-35有著一體成形的外觀，沒有太多暴露的部件、天線或其它可能會對其在雷達訊號上造成危害的設計。現在就看殲-35是否會在之後的中國國際航空航天博覽會亮相，屆時可更深入觀察。

    美國F-35戰鬥機。（美聯社）

    美國F-35戰鬥機。（美聯社）

    中國殲-35。（翻攝微博）

    中國殲-35。（翻攝微博）

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