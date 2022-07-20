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    跟隨美F-16研發腳步？中國戰機殲10新造型曝光 機背隆起

    近日疑似殲-10新款原型機曝光引發討論，照片中該戰機外機隆起，類似擁有著名的「大脊」的美軍特定出口型F-16D和F戰機。（資料照）

    近日疑似殲-10新款原型機曝光引發討論，照片中該戰機外機隆起，類似擁有著名的「大脊」的美軍特定出口型F-16D和F戰機。（資料照）

    2022/07/20 16:24

    〔即時新聞／綜合報導〕近日疑似殲-10新款原型機曝光引發討論，照片中該戰機外機隆起，類似擁有著名的「大脊」（big spine）的美軍特定出口型F-16D和F戰機，這款原型機被稱為殲-10D。

    根據美國軍事媒體《THE WARZONE》報導，擁有「大脊」的殲-10新款原型機殲-10D曝光引發討論，有外界研判隆起的「大脊」，可讓戰機利用機背空間安裝保形油箱，但也有人認為不是，「大脊」可能放置擴大的反制與電戰系統，還有通訊，被動感測器和冷卻等各式系統，如果美軍特定出口型F-16D和F戰機。

    報導指出，殲-10發展的過程很像美F-16戰機，「大脊」F-16最早是以驗證機的型態出現，後來很快就交付海外，以色列就是最先接收F-16D的國家，後來的F-16I上也有這「大脊」，另外包括新加坡、希臘、土耳其，伊拉克和埃及等國的出口型F-16D上，也都有「大脊」，甚至阿拉伯聯合大公國（UAE）獨特的F-16F上，也可以看到它的蹤影。

    而巴基斯坦第52批次接收的F-16D也是此造型，由於中國今年才出口了殲-10C戰機給巴基斯坦，有觀點認為，殲-10改裝可能是在巴國空軍要求下而做改變。

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