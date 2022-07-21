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    烏摧毀俄軍最先進雷達！ 襲擊手段成謎

    48Ya6-K1低空S波段警戒雷達被摧毀後（左），與原貌（右）的對比。（取自推特）

    48Ya6-K1低空S波段警戒雷達被摧毀後（左），與原貌（右）的對比。（取自推特）

    2022/07/21 16:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏軍日前對赫爾松（Kherson）地區俄軍陣地實施高精準度打擊，摧毀了號稱俄軍、最先進的新型「48Ya6-K1」（ Podlyot-K1，方法-K1）雷達系統。先前國外軍情網站分析，可能是「海馬斯」發射的M31A1精準導引火箭彈立功，不過綜合各種因素判斷，烏軍襲擊仍然手段成謎！

    7月20日，俄軍在社交媒體上發布了一張己方戰損照片，證實赫爾松地區一部新型48Ya6-K1低空S波段警戒雷達被擊毀。的照片可以看到，雷達的高架天線沒有受損，但是底部的卡車底盤和旁邊的指控車、供電車都被擊中燒毀，顯示烏軍的襲擊很精確。

    據《Defence Blog》報導，照片說明表示，烏軍似乎是使用M31A1引導型火箭打擊的，所以非常精準。

    然而，此次48Ya6-K1雷達被擊毀的地點，距離赫爾松方向的交戰一線有70多公里，超出了烏軍砲兵常規火砲的射程，雖然處於M31A1火箭炮的極限射程邊緣，但是烏軍不大可能把「海馬斯」開到兩軍交火線上發射。

    此外，照片也可以看到，被擊毀的車輛位置沒有彈坑，周圍的空地和旁邊的房屋也沒有彈坑和擊中痕跡，所以並不像是被火箭彈、砲彈或者大當量的飛彈擊中。

    有中國軍事自媒體分析，雷達天線完好，控制車和供電車被打掉，顯然也不是反輻射飛彈的攻擊方式，而是有末段識別能力的彈藥，它能夠認出指控車和供電車。綜合來看，最有可能潛伏敵後的烏軍特種部隊以小型自殺無人機發動襲擊。

    據俄羅斯國家武器出口商的網站介紹，48Ya6-K1雷達是一種自動化3D低空雷達，分成上半部大型S波段相控陣天線，來檢測和跟踪低空目標；下面兩具背靠背的輔助雷達，判斷高度與距離。

    該型雷達號稱可以搜尋600公里範圍、高度100公里的空域，2018年4月才首次亮相。

    48Ya6-K1達號稱可以搜尋600公里範圍、高度100公里的空域，2018年4月才首次亮相。（翻攝自推特）

    48Ya6-K1達號稱可以搜尋600公里範圍、高度100公里的空域，2018年4月才首次亮相。（翻攝自推特）

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