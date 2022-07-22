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    軍情動態》美公佈多國軍售案 荷蘭、科威特、澳洲增強飛彈戰力

    美政府宣布荷蘭愛國者飛彈等多筆軍售案。示意圖。（路透）

    美政府宣布荷蘭愛國者飛彈等多筆軍售案。示意圖。（路透）

    2022/07/22 11:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防安全合作署（DSCA）近日宣布一系列軍售案，包括在21日同意出售荷蘭愛國者飛彈，科威特AIM-120先進中程空對空飛彈，以及澳洲的聯合空對地飛彈。台灣日前也接獲美軍售通知，不過以後勤和裝配支援為主。

    DSCA最新公布的軍售案中，荷蘭採購96枚MIM-104愛國者飛彈及其工具設備，金額估計為12.19億美元（約新台幣367億元）。科威特取得60枚AIM-120先進中程空對空飛彈、250枚MK-83通用炸彈、350組KMU-556聯合直接攻擊彈藥（JDAM）套件等，金額約3.97億美元（約新台幣119億元）。澳洲購買80枚聯合空對地飛彈及相關設備，金額2.35億美元（約新台幣70億元）。

    非武器方面，阿拉伯聯合大公國採購海洋觀測設備系統，包含感測器和遠端資料蒐集設施等，金額2.06億美元（約新台幣62億元），以及購入C-17軍用運輸機的維修、支援及軟硬體設備等共9.8億美元（約新台幣295億元）。比利時採購額外F-16戰鬥機維護支援，連同先前成立的軍售案金額共計1.27億美元（約新台幣38.3億元）

    美政府則在當地時間15日同意對台軍售，包含非機密備件與戰車、戰鬥車輛的維修零件和組件、後勤技術支援等，金額約1.08億美元（約新台幣32.6億元）。

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