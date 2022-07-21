對北韓硬起來！美韓「乙支」軍演中斷5年 尹錫悅讓它滿血復活

美韓「乙支」軍演中斷5年後，今年8月將恢復舉行，並增加野外機動演習。圖為2017年美韓部隊進行實彈演練。（法新社資料照）

2022/07/21 20:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓與美國三大聯合軍事演習分別為「乙支自由衛士」、「關鍵決斷」和「鷂鷹」演習，但前總統文在寅2008年上任後，考慮到與北韓進行無核化談判的基調而廢除。據南韓《東亞日報》報導，作為尹錫悅政府上台後首次實施的下半年韓美聯合軍演，「乙支自由衛士」將更名「乙支自由盾牌」後，重新回歸。

報導稱，韓、美已就此次聯合軍演達成協議，決定在電腦模擬之外，首次同時進行野外機動演習。

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報導提及。韓、美達成共識，8月22日至9月1日舉行的下半年聯合軍演定名為「乙支自由盾牌（UFS）」。雖然將前任文在寅政府廢除的「乙支自由衛士」的最後一部分「衛士（G）」改為「盾牌（S）」，其實還是原封不動地繼承了原來的「乙支自由衛士」。

此前，文在寅政府廢除了原有的三大聯合演習，並大幅縮小其餘演習規模。這反映了2018年與朝鮮進行無核化談判的基調。但是，韓美此次決定恢復演習名稱，並實施野外機動演習。

《東亞日報》指出，美韓8月份的聯合軍演通常是透過電腦模擬進行的，但現在為了提高演習效果，雙方同意甚至要進行野外機動演習。

「乙支自由衛士」 是最具代表性的美韓聯合軍演之一，原本訂於每年8月下旬舉行，其前身是1968年的「太極演習」（Taeguk Yeonseup），因為當年1月21日有31名北韓的特種部隊試圖入侵青瓦台行刺南韓總統朴正熙，史稱「青瓦台事件」此後美國與南韓展開聯合軍演，假想敵正是北韓。

「乙支」之稱是為了紀念高句麗抗隋將領乙支文德，他在7世紀抵抗隋煬帝侵略高句麗的百萬大軍，覆請降的拖延戰術與隋朝軍隊周旋了數月。

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