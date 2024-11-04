印尼火山深夜爆發釀10死 火山灰直衝2千公尺天際

位於印尼東部弗洛勒斯島的勒沃托比拉基拉基火山昨夜爆發，已知造成10人死亡，資料照。（法新社）

2024/11/04 14:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印尼地處環太平洋火山帶，經常發生地震及火山爆發。昨日再度傳出位於印尼東部的勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki Laki）深夜爆發，火山灰直衝2000公尺天際，當局緊急疏散附近多個村莊，已知10人不幸罹難。

綜合外媒報導，這座火山位於印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的弗洛勒斯島（Flores），當地時間3日晚間11時57分爆發，火山灰向空中噴出高達2000公尺，炙熱的熔岩與火山灰也落在附近村莊，毀損多戶民宅，目前仍在調查人員傷亡及損失程度。

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印尼火山和地質災害減災中心（PVMBG）發言人維賈亞（Hadi Wijaya）指出，火山爆發後發生停電，接著開始下雨且狂打雷，引發當地居民恐慌。該中心已將火山警戒提升至最高等級，呼籲7公里內的居民應立即疏散。

東弗洛勒斯地區官員拉馬烏蘭（Heronimus Lamawuran）表示，這次火山爆發造成附近7個村莊被厚重的火山灰覆蓋，村民們緊急疏散到20公里外的其他村莊避難。

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