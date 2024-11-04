一身垃圾袋配愛瑪仕！挺川普紐約時尚咖創意現身投票所

抗議拜登失言，時尚紐約客蘇菲·薩遜（Sophie Sassoon）穿名牌配飾垃圾袋投票，引起熱議。（取自IG）

2024/11/04 14:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕為抗議美國總統拜登將川普支持者比喻為「垃圾」，紐約曼哈頓一名時尚圈人士日前穿著黑色垃圾袋配搭名牌精品前往投票，此舉在社群媒體引發熱烈討論。

這名叫蘇菲·薩遜（Sophie Sassoon）的女性選民刻意以「高級垃圾」的造型現身投票所。她穿著一件黑色垃圾袋為主體的服裝，搭配愛馬仕（Hermes）紅色皮帶、香奈兒（Chanel）紅色手袋，腳踩紅底鞋（Louboutin）等精品，以諷刺方式回應拜登近日的爭議性言論。

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薩遜接受《紐約郵報》專訪時表示：「我想展現『垃圾』也可以很時尚，這是一種社會實驗。」她在紐約上東區投票所外停留約一小時，獲得不少民眾支持，「路人不斷以按喇叭、豎起大拇指等方式表達認同。」

這起事件源於拜登日前在一場與拉丁裔選民組織「Voto Latino」的競選通話中，稱川普支持者是「唯一漂浮在外的垃圾」。拜登此言論原是回應喜劇演員欣奇克利夫（Tony Hinchcliffe）在麥迪遜廣場花園的川普造勢活動上，將波多黎各比喻為「漂浮的垃圾島」的玩笑話。

薩遜原為英國公民，19年前移居紐約後一直持有綠卡。她表示，2016年受到川普的政見感召，特地申請入籍以便能投票支持川普，「我支持他在邊境管理、伊朗政策和通膨治理等議題上的堅定立場。」

在投票過程中，一名選務人員對薩遜的抗議裝扮表示，拜登的爭議言論「已是幾天前的事」，薩遜則回應：「但這種言論的惡臭依然存在。」一名協助共和黨全國委員會監督選務的律師認為，該選務人員的發言「極不恰當」，不應在投票所表達個人立場。

雖然薩遜的行動獲得不少支持，但也引來質疑。一名女性路人向她喊話：「希望妳永遠不需要墮胎。」對此，薩遜回應：「墮胎是州政府職權範圍，不是總統該管的事。」

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