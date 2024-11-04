砲口向內！南韓執政黨魁籲尹錫悅道歉、重組幕僚班底

南韓執政黨國民力量黨魁韓東勳（見圖）4日呼籲，總統尹錫悅應向國民道歉並重組幕僚班底。（美聯社資料照）

2024/11/04 14:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓執政黨國民力量黨魁韓東勳4日公開呼籲，同屬國民力量的南韓現任總統尹錫悅應向國民道歉，並「大刀闊斧」重組總統室幕僚班底。

據《韓聯社》報導，韓東勳4日在國會出席國民力量最高委員會會議時表示，總統應就國民擔心的問題坦率、詳細地作出解釋，並採取包括道歉在內的必要措施。韓東勳強調，總統應對未盡到輔佐責任的幕僚班底進行全面重組，果斷推進改革。

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韓東勳還說，南韓第一夫人金建希應立刻停止公開活動。他強調，為防止類似問題再次發生，理應任命特別監察官；根據南韓法律規定，對於當前情況，任命特別監察官勢在必行，一旦猶豫不決，保守陣營只能同歸於盡。

尹錫悅與政治掮客明泰均（音譯）的通話錄音上月31日曝光，引發南韓輿論譁然，韓東勳時隔4天對此公開表態。

尹錫悅與明泰均的通話時間在2020年5月初，當時國民力量正為同年6月的國會議員補選進行公薦工作。根據錄音內容，尹錫悅表示，他曾要求公薦管理委員會「關照」曾為自己競選總統出力的金映宣。

在此之前，明泰均還公開了其與金建希的聊天內容，讓金建希介選爭議不斷發酵。

韓東勳稱，「我知道國民和支持國民力量的民眾對明某（明泰均）所牽涉的現況深感失望和擔憂，作為執政黨黨魁，我對當前事態深感責任重大。總統和第一夫人與政治掮客溝通的錄音、聊天記錄被曝光，本身就是應對國民感到愧疚的事情。黨方面嚴正要求迅速、徹查政治掮客牽涉的相關問題。」

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