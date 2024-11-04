中國杭州馬拉松選手遭錯誤引導 痛失冠軍「172萬獎金飛了」

中國杭州馬拉松的2名參賽選手，臨近終點前，疑似背工作人員引導錯誤，導致原本處在第一的索比亞選手被身後的肯亞選手反超。（圖擷取自中國微博）

2024/11/04 17:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州昨（3）日舉辦馬拉松比賽，然而男子組卻在比賽過程中出現戲劇性的烏龍事件。根據中國社群媒體瘋傳的影片顯示，臨近終點前，疑似工作人員引導錯誤，導致原本處在第一的衣索比亞選手被身後的肯亞選手反超，不僅無緣冠軍，更與5萬4000美元（約新台幣172萬元）的獎金失之交臂。

綜合中媒報導，中國杭州馬拉松在本月3日上午鳴槍開跑，從現場畫面顯示，在男子組比賽進入最後衝刺階段時，穿白衫的衣索比亞選手克特馬（Tesfaye Deriba Ketema），原本處在領先位置，穿藍衣的肯亞選手奇伯特（Moses Kibet）則位居第2。然而，當2人疑似因為語言溝通障礙，誤解了工作人員引導手勢，導致跑錯路線。

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報導指出，原先保持第一的克特馬，由於來不及即時折返，讓身後的奇伯特從跟跑變成領跑，最終以2小時7分47秒的成績獲得第1名，實現戲劇性的反超畫面。值得一提的是，本屆杭州馬拉松男子組前3名的成績，都打破了賽會紀錄，不過原本有機會奪冠的克特馬，因為工作人員犯下的低級錯誤，遺憾痛失冠軍寶座與獎金。

不過拿到第2名奇伯特，仍能拿到2萬4000美元（約新台幣77萬元）的獎金；至於第3名的獎金則有1萬2000美元（約新台幣39萬元）。但相關新聞曝光後，工作人員的離譜失誤行為，仍引發大批中國網友與批評，更有人以過往中國各項運動項目作弊事蹟，對此事拋出「陰謀論」，質疑是否又是主辦單位或贊助商故意。

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