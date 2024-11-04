印尼觀光島火山噴發至少10死 火球襲擊村莊逾萬人受影響

印尼知名觀光勝地弗洛勒斯島（Flores）的勒沃托比拉基拉基火山（Lewotobi Laki-Laki），4日凌晨發生劇烈噴發。（法新社）

2024/11/04 14:33

〔記者陳成良／綜合報導〕印尼知名觀光勝地弗洛勒斯島（Flores）的雙子火山之一勒沃托比拉基拉基火山（Lewotobi Laki-Laki），4日凌晨發生劇烈噴發，噴出火球與火山灰重創周邊村落，已知造成至少10人喪生，逾萬名居民受到影響，當局已將警戒層級提升至最高等級。

《法新社》報導，這座位於印尼東部、海拔1703公尺的活火山於午夜前突然噴發，迫使當局緊急疏散鄰近村莊。一名倖存者描述了當時的驚魂時刻，32歲髮型設計師赫馬努斯．邁特（Hermanus Mite）表示：「我正在睡覺，突然感覺床被用力撞擊了兩下。意識到火山噴發後，我立刻衝出戶外，看見火焰竄出火山口，到處都是火山灰和碎石。我的美髮店也遭到波及，店內設備全毀。」

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印尼國家防災署發言人穆哈里（Abdul Muhari）在記者會上證實死亡人數，並指出受災民眾已達10295人，目前仍在統計確切撤離人數。

根據現場記者回報，火山噴發已迫使5個村莊的居民緊急撤離。《法新社》取得的畫面顯示，火山周邊房屋被厚重火山灰覆蓋，部分地區陷入火海，地面則因熔岩彈襲擊而坑洞處處。

印尼火山地質災害防治中心指出，該火山在4日凌晨共發生三次噴發，分別在午夜前、凌晨1時27分及2時48分。中心已發布最高級別警報，要求居民與遊客嚴禁在火山口方圓7公里範圍內活動。「勒沃托比拉基拉基火山的活動程度已明顯增強」，該中心發布的照片顯示，多處民宅屋頂遭火山岩擊穿，居民被迫湧入避難所暫棲。

專家警告，後續可能出現火山灰泥流，呼籲民眾務必配戴口罩防護。值得注意的是，該火山上週就曾多次噴發，其中週四一次噴發更將火山灰噴上2000公尺高空。今年1月，該火山也曾發生重大噴發，當時撤離人數超過2000人。

印尼位處環太平洋地震帶，也被稱為「火環帶」（Ring of Fire），火山地震活動頻繁。去年12月，西蘇門答臘省馬拉皮火山（Marapi）噴發，造成24名登山客罹難；今年5月，該火山區又因豪雨引發火山土石流沖入民宅區，奪走逾60條人命。同月，北蘇拉威西省魯昂火山（Ruang）也曾連續噴發數次，迫使鄰近島嶼數千居民撤離。

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