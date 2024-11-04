平息賀錦麗現身《週六夜現場》爭議 NBC給川普免費廣告時段

賀錦麗作客《週六夜現場》與喜劇演員瑪雅·魯道夫合體。（路透）

2024/11/04 17:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選進入最後倒數，副總統賀錦麗（Kamala Harris）2日晚間突襲現身NBC王牌綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live, SNL），引發違反選舉公平性規範疑慮。NBC被迫緊急在隔天體育節目中，安排競選連任的前總統川普（Donald Trump）免費廣告時段，試圖平息爭議。

聯邦通訊委員會（FCC）資深共和黨籍委員卡爾（Brendan Carr）隨即在社群平台X抨擊，指控NBC此舉明顯違反「平等時間規則」（Equal Time Rule），刻意規避選舉期間各候選人須獲得平等曝光的規定。

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根據該規定，使用公共無線電波頻譜的廣播電視台（例如NBC、ABC、CBS、Fox等無線電視網），若讓特定候選人出現在非新聞性節目中，其他參選人均可要求獲得相同長度的播出時間，以確保選舉公平性。

《每日郵報》報導，為化解爭議，NBC迅速在3日晚間的高收視體育節目中，提供川普陣營兩則共120秒的免費廣告時段，較賀錦麗90秒的節目演出多出30秒。依規定，電視台無須安排候選人上相同性質節目，僅需確保播出時間相當。

這些免費廣告時段價值不菲。據了解，NBC《週日夜足球》（Sunday Night Football）節目60秒廣告價格約170萬美元（約新台幣5426萬元），NASCAR賽車轉播的廣告價格也接近百萬美元。

川普陣營趕製的競選廣告中，身穿西裝、戴著標誌性紅色「讓美國再次偉大」（MAGA）棒球帽的川普，站在美國國旗前直視鏡頭訴求：「我們正面臨40年來最嚴峻的經濟困境，必須拯救國家。賀錦麗和她的夥伴搞砸了一切，但我會修復。這是國家史上最重要的選舉，請務必投票！」

事實上，《週六夜現場》製作人麥可斯（Lorne Michaels）稍早曾透露，選舉期間候選人露面的嚴格規範，是本季節目遲遲未邀請主要候選人的關鍵原因。FCC自1934年即明訂「平等時間規則」，要求廣播電視台必須提供競選候選人平等的曝光機會。

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