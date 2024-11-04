2024美國總統大選11／5登場！搖擺州、選舉人制度一次看

美國總統大選將於5日投開票，川普與賀錦麗誰能入主白宮引關注。（美聯社）

2024/11/04 16:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年美國總統大選在當地時間11月5日舉行，此次除了相當令人關注的川普與賀錦麗對決之外，還有不少重點值得注意，例如何時開票結束？選舉人團制度和搖擺州等內容，本報帶你一次看懂。

總統候選人：川普vs.賀錦麗

此次美國大選由第45任總統、共和黨候選人川普（Donald Trump）和副手范斯（J.D. Vance），與現任副總統、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和副手華茲（Tim Walz）互相廝殺。

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川普身上有著不少紀錄，例如他是美國史上唯一被2次彈劾的總統，分別是2019年涉嫌向烏克蘭施壓要求調查拜登，以及2021年涉嫌煽動國會暴動，但2次都由參議院認定彈劾不通過。此外，川普封口費案34項指控於5月底全數成立，使得他成為美國首個背負刑事罪名的總統。

至於賀錦麗，則是在2010年成為加州史上首個女性總檢察長，2016年當選加州選區聯邦參議員後，成為美國第1位南亞裔參議員，並於2020年擔任拜登副手，創下美國史上首個有非洲血統（父親來自牙買加）和亞洲血統（母親來自印度）的副總統。

第三方參選人有可能影響結果

據《富比士》報導，除了眾所矚目的川普和賀錦麗對決之外，還有一些第三方參選人，例如來自甘迺迪政治家族的小羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），雖然他已於8月23日全面退出競選，但在搖擺州密西根州、威斯康辛州的選票上仍有他的名字，小羅伯特想刪除卻遭聯邦最高法院拒絕。

另外，還有代表綠黨參選的史坦（Jill Stein）、自由黨的奧立佛（Chase Oliver）、獨立參選人韋斯特（Cornel West）等等，雖然這些小黨、個人無法分走太多選票，但仍然有機會影響選舉結果。

近來民調顯示，川普和賀錦麗支持度差距在1％左右，但第三方參選人總共可拿到3至4％支持度，若選票分散給這些人，將打破川普和賀錦麗的僵局。民主黨人顯然更為憂心第三方，因為無論是史坦還是韋斯特，都比川普更容易從賀錦麗那邊吸走選票。

美國大選何時開票結束

美國總統選舉於投票時間截止後的當晚立即開票，但各州由於時差和制度導致開票時間不一，而且還有計票速度上的地方性差異，郵寄選票的數量也會影響計算，因此並沒有一個確切的時間。

據《紐約時報》報導，2020年大選喬治亞州受到疫情影響，郵寄選票佔比高達25％，雖然在投票當天午夜開出77％票數，但整個結果要到16天後才確認由拜登勝出1.2萬張。

另外，北卡羅萊納州是計票速度非常快的州，2020年大選當天午夜就開出99％選票，至於賓州、密西根州都相對較慢，當天午夜只開出54％、51％選票，因此一般來講，要等到美國總統選舉結果出爐可能要花好幾天的時間。

選舉人團制度

美國總統大選採用選舉人團（Electoral College）的間接選舉制度，而非公民普選，亦即由各州選舉人團依照民眾投票結果，由得票數較高的候選人拿下該州所有選舉人票（緬因州、內布拉斯加州可依得票比例均分）。

總統之外的國會、地方選舉

2024年11月5日除了是美國總統大選投票之外，同時也會選出第119屆國會議員，包括眾議院全部435個席次、參議院100席裡的34席，以及13個州的州長、10個州的總檢察長、7個州的州務卿等等。

搖擺州是什麼？有哪幾州

搖擺州是指州內人口政治傾向存在拉鋸，民主黨和共和黨都有機會以些微差距勝出，由於選舉人團「勝者全拿」的制度，讓候選人特別關注搖擺州的選情。

此次美國總統大選，基本上被列為搖擺州的共有7州，分別為內華達州、北卡羅萊納州、威斯康辛州、喬治亞州、賓夕法尼亞州、密西根州、亞利桑那州。

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