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    印度首位原住民總統就職：貧民也能有夢

    印度首位原住民部落出身的總統慕爾穆今天上午宣誓就職。（美聯社）

    印度首位原住民部落出身的總統慕爾穆今天上午宣誓就職。（美聯社）

    2022/07/25 17:33

    〔中央社〕印度首位原住民部落出身的總統慕爾穆今天上午宣誓就職，她在國會致詞時說，她能當選總統象徵印度弱勢族群也能有夢，而且有機會實現夢想。

    印度於18日舉行第16屆總統選舉，以間接選舉方式由國會及省議會議員投票選出。執政聯盟提名的慕爾穆（Draupadi Murmu）以壓倒性票數擊敗在野陣營推舉的前財政部長辛哈（Yashwant Sinha），成為印度首位原住民總統以及第2位女性總統。

    此外，她也是印度首位在獨立後出生、就任時年紀最輕的總統。

    就職儀式今天上午在印度國會大樓舉行，由首席大法官拉瑪納（Nuthalapati Venkata Ramana）監誓。

    慕爾穆在就職演說中表示，她希望長期在國家發展中被忽略的弱勢族群，包括貧民、「賤民」和部落原住民等，能從她身上看到希望。

    「賤民」是印度早期種姓制度下被視為社會最低階層的群體，受到各種壓迫與剝削。印度獨立後已廢除種姓制度。

    慕爾穆說：「成為總統不是我的個人成就，而是印度所有貧民的成就。我獲提名（總統）證明了貧民不只能有夢想，也可能實現夢想。」

    她並表示會致力於女性培力，讓印度婦女能在各個領域作出更多的貢獻。

    現年64歲的慕爾穆是森索族（Santhal）人，出生於奧里薩省（Odisha）馬尤柏罕吉縣（Mayurbhanj）的一個部落。她幼時克服部落的艱苦環境完成學業，成為小學教師，後來成為省政府灌溉暨能源部的助理。

    1997年，她棄教從政，加入印度人民黨（BJP），從地方基層自治單位的委員出發，2000年選上省議員，之後歷任奧里薩省商業暨交通廳、漁業暨畜牧廳的廳長，2004年獲選連任省議員。

    但她的政途並非一帆風順，隨後在2009年到2014年之間的兩屆選舉均告失利，這段期間還歷經了痛失丈夫、兩名兒子、母親及手足等5名至親的傷痛。

    2015年5月，慕爾穆被任命為加爾克漢德省（Jharkhand）總督（governor），2021年7月卸任，今年獲以BJP為首的執政聯盟提名角逐總統一職。

    根據印度憲法，總統是國家最高首長，且是三軍統帥。總統被賦予任命內閣官員、簽署或退回國會法案、簽署國際條約、特赦、宣布緊急狀態向外國宣戰及議和等權力。

    但印度採行內閣制，大多數職權實務上是由總理執行，總統是象徵性的虛位元首。

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