印度第二位女總統 出身原住民部落

印度第一位原住民總統慕爾穆（左）22日在新德里與舞者互動交流。（美聯社）

2022/07/23 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕印度第十六屆總統選舉結果出爐，由印度人民黨（BJP）慕爾穆（Draupadi Murmu）以超過六十四％有效選票當選，成為繼巴蒂爾（Pratibha Patil）之後該國史上第二位女性總統，同時也是印度首位原住民部落出身的總統。

慕爾穆原先從事教職

慕爾穆現年六十四歲，來自東部奧裡薩邦（Odisha）森索族（Santhal），上月被提名時表示「身為一位來自偏遠地區的女性，我從未想過成為總統候選人」。她原先從事教職，從政之路始於一九九七年加入印度人民黨、二○○○年當選邦議員，後來成為加爾克漢德邦（Jharkhand）第一位原住民女邦長（總督）。

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同政黨的印度總理莫迪選後前往新德里拜訪慕爾穆，並送花祝賀，他也在推特寫下「值得仿效的成功激勵了每一位印度人」、「她的出現為公民帶來一線希望，特別是對於窮人、邊緣化社會和被壓迫的人來說」。

不過，批評人士指出，無論印度人民黨讓一位來自傳統部落人的政客成為總統的安排用意如何，她必須要有決定權，否則無法做任何事。印度採行內閣制，總統身為虛位元首，可以駁回法案、任命內閣官員，但多數實權是由總理和內閣把持。

慕爾穆被視為印度人民黨深入部落、爭取原住民族群的佈局，這些族群占了全國逾八％人口，總計約一億多人。她將在廿五日宣誓就職。

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