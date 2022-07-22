印度大選結果出爐 首位來自部落的女性領袖當選總統

印度總理莫迪親自到慕爾穆的住所獻上總統大選勝利的祝賀。（路透）

2022/07/22 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕印度總統選舉於21日正式落幕，最後由來自部落的女性領袖慕爾穆（Droupadi Murmu）以壓倒性的票數取得勝利，是印度史上首位擔任總統職位的原住民，也是該國史上第2位女性總統。

綜合外媒報導，印度的總統大選採間接投票制，本次在727名國會議員與數千名各省的省議員的參與之下，慕爾穆最終以2161票的優勢擊敗前財政部長辛哈（Yashwant Sinha）的1058張選票，將接任柯文德（Ram Nath Kovind）在職5年的總統大位，並於25日舉辦總統宣誓典禮。

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現年64歲的慕爾穆，來自印度總理莫迪（Narendra Modi）所領導的印度人民黨（Bharatiya Janata Party），她出身自印度東部奧里薩省（Odisha）的森索族（Santhal）社群，為印度其中一個最大的部落團體。過去她曾經擔任過加爾克漢德省（Jharkhand）的總督（governor），也曾是代表印度人民黨的兩屆議員。

當慕爾穆的勝選消息出爐，她的選戰對手辛哈除了感謝支持他的在野黨議員以外，也展現了民主風度，在推特上恭賀慕爾穆的勝利。

而莫迪則是第一時間來到慕爾穆在新德里的住所親自恭喜她，並在推特上表示：「慕爾穆將會是一個站在前線的優秀總統，她可以提升印度未來的發展。」同時莫迪還強調，她的勝選象徵著印度民主的進步。

印度的政治運作體系屬於內閣制，一般而言總統被認為是虛位元首，交由總理所領導的內閣包攬主要政務；但是在政治不穩的情勢之下，例如議會懸宕期間，總統的職位亦會變得格外重要。

慕爾穆的支持者以及印度人民黨認為她的勝利是印度原住民在從政史上的重大突破，鑒於慕爾穆自己在部落裡的出身背景，外界期待她能夠改善印度偏遠地區的衛生保健以及教育發展，而反對黨則是對於她是否能對這些偏鄉帶來改變抱持著懷疑態度。

與慕爾穆來自同個部落的鄉親拜訪慕爾穆，慶祝她的勝選。（美聯社）

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