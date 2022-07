影片曝光！波蘭「戰友」無人機開轟 俄軍抱頭鼠竄

2022/07/24 14:53

〔編譯陳成良/綜合報導〕波蘭大手筆軍援重型武器給烏克蘭,光戰車就至少240輛。烏克蘭軍方日公布的最新影片顯示,烏軍23日動用波蘭援助的「戰友」(Warmate)自殺攻擊式無人機,攻擊札波羅熱( Zaporizhzhia)核電廠附近的俄軍陣地,並摧毀一組俄軍BM-21冰雹(Grad)火箭炮系統。

據烏克蘭媒體報導,機這次奇擊至少炸死3名俄軍陣亡。影片中可以看到,俄軍在爆炸後,紛紛逃出建築物,抱頭鼠竄。

波蘭WB GROUP集團研發的「戰友」自殺攻擊式無人機,跟美國援烏的「彈簧刀」(Switchblade)無人機一樣,都是所謂「遊蕩彈藥」(Loitering Munition),可以在目標上方盤旋,等待理想時機,再對敵軍目標進行精準攻擊。

「戰友」規格為飛行滯空時間90分鐘、飛行導控距離15公里、最大起飛重量5.2公斤,作戰高度為100至500公尺,因重量輕可由單兵攜帶,是以壓力彈射自動起飛,彈射架可在10分鐘內完成架設無需跑道。

在彈頭部分,該無人機系統擔任攻擊時,可加裝雷射導引裝置,其彈頭設計重量超過1公斤,分別有高爆破片彈與高爆破甲彈兩種來選用。

