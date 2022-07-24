影片曝光！波蘭「戰友」無人機開轟 俄軍抱頭鼠竄
〔編譯陳成良／綜合報導〕波蘭大手筆軍援重型武器給烏克蘭，光戰車就至少240輛。烏克蘭軍方日公布的最新影片顯示，烏軍23日動用波蘭援助的「戰友」（Warmate）自殺攻擊式無人機，攻擊札波羅熱（ Zaporizhzhia）核電廠附近的俄軍陣地，並摧毀一組俄軍BM-21冰雹（Grad）火箭炮系統。
據烏克蘭媒體報導，機這次奇擊至少炸死3名俄軍陣亡。影片中可以看到，俄軍在爆炸後，紛紛逃出建築物，抱頭鼠竄。
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波蘭WB GROUP集團研發的「戰友」自殺攻擊式無人機，跟美國援烏的「彈簧刀」（Switchblade）無人機一樣，都是所謂「遊蕩彈藥」（Loitering Munition），可以在目標上方盤旋，等待理想時機，再對敵軍目標進行精準攻擊。
「戰友」規格為飛行滯空時間90分鐘、飛行導控距離15公里、最大起飛重量5.2公斤，作戰高度為100至500公尺，因重量輕可由單兵攜帶，是以壓力彈射自動起飛，彈射架可在10分鐘內完成架設無需跑道。
在彈頭部分，該無人機系統擔任攻擊時，可加裝雷射導引裝置，其彈頭設計重量超過1公斤，分別有高爆破片彈與高爆破甲彈兩種來選用。
Combat use of Polish WARMATE loitering munitions by the Ukrainian Army targeting Russian Forces near Zaporizhzhia Nuclear Power plant.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/50V6Olj0xu— BlueSauron????️ （@Blue_Sauron） July 22, 2022