澤倫斯基譴責俄軍攻擊敖德薩 2美籍志願兵烏東前線戰死（不斷更新）

美國國務院證實兩名美國公民在烏東前線戰死。圖為國際志願軍示意圖。（路透）

2022/07/24 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間7月24日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

＊針對敖德薩遭到俄軍飛彈攻擊一事，烏克蘭總統澤倫斯基痛批俄羅斯此次攻擊是「野蠻行為」，無法信任莫斯科當局會落實協議內容，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也發布聲明表示：「這次攻擊嚴重破壞俄羅斯對協議承諾的可信度。」

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＊美國國務院23日證實，有2名美國公民近日在烏東地區的頓巴斯地區戰死。國務院並沒有提供個人資訊或他們死亡時的任何細節，但表示他們正在與家屬保持聯繫，並提供一切可能的外交領事協助。

＊烏俄戰爭持續進行，獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）引述華府智庫「新線戰略和政策研究所」（Newlines Institute for Strategy and Policy）分析師赫拉斯（Nicholas Heras）說法指出，對許多中東國家而言，中國逐漸成為第二大武器供應國。價格優勢結合相關產業實力，是中國武器的一大賣點。

＊俄羅斯與烏克蘭才剛達成協議，讓黑海卡關穀物得以運出後，烏國糧食出口港敖德薩（Odessa）就遭到飛彈攻擊。土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）23日表示，「我們昨天達成協議後發生這樣的事件…真令我們感到憂心」，俄方否認對敖德薩發動任何攻擊。

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