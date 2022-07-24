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    糧食協議簽完後烏南港口還被攻擊 澤倫斯基批俄國不可信

    糧食協議簽完不到24小時，負責出口糧食的敖德薩港就被攻擊，澤倫斯基批評俄羅斯「不可信」。（路透）

    糧食協議簽完不到24小時，負責出口糧食的敖德薩港就被攻擊，澤倫斯基批評俄羅斯「不可信」。（路透）

    2022/07/24 08:35

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯22日才與烏克蘭在土耳其伊斯坦堡簽署協議，讓烏國生產的穀物可以經由烏克蘭南部的敖德薩（Odessa）港出口，不過，在簽署協議不到24小時內，敖德薩遭到俄軍飛彈攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基痛批俄羅斯此次攻擊是「野蠻行為」，無法信任莫斯科當局會落實協議內容。

    綜合外媒報導，敖德薩州代表布拉楚克（Sergiy Bratchuk）發表聲明表示，俄軍以「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈攻擊敖德薩海港，俄軍發射的4枚飛彈中，有2枚被防空系統擊落，另外2枚飛彈擊中港口基礎設施。

    澤倫斯基在每日夜間例行談話影片中提到，如果現在世界上有人說「有必要和俄羅斯進行對話，達成某種協議」，看看現在正在發生的事吧。

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也發布聲明表示：「這次攻擊嚴重破壞俄羅斯對協議承諾的可信度，也破壞了聯合國、土耳其和烏克蘭為將關鍵穀物運往世界市場所做的努力。俄羅斯必須對加深全球糧食危機負責，停止侵略行動。」

    土耳其國防部長阿卡（Hulusi Akar）表示，俄羅斯當局向他們傳遞訊息，強調他們與這次的攻擊行動無關。

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