華郵：中官員訪馬杜羅意外遇美出擊 急向北京發電報

委內瑞拉總統馬杜羅（右）當地時間2日下午才與中國特使邱小琪（左）會面，3日凌晨就被美軍抓捕。（路透資料照）

委內瑞拉總統馬杜羅在遭美逮捕前夕與中國官員會晤，事發當下，中方官員身在何處引發討論。華郵近日獨家披露，當時他們仍在委國，並緊急向北京發送電報。報導還指出，馬杜羅近期起草信件，請北京加速生產雷達偵測系統。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）3日報導，就在美國夜襲委內瑞拉前不久，中國政府拉美事務特別代表邱小琪等人抵達首都卡拉卡斯（Caracas），並與總統馬杜羅（Nicolas Maduro）會晤，討論委內瑞拉與美國日益緊張的關係。

這是馬杜羅在遭美軍逮捕並被帶離出境前，最後一次公開被報導的官方會晤。

2日晚間7時30分，馬杜羅在其Telegram帳號發布最後一則訊息，大讚他與邱小琪的會面，強調中委兄弟情誼，經得起時間考驗。

訊息並附上一段配有激昂音樂的影片，畫面可見邱小琪及其團隊，行走於看似總統府的走廊中，並與馬杜羅握手致意。

華郵這則獨家報導回顧事發當天，並引述知情中國外交官指出，當美國出擊時，身在卡拉卡斯的中國官員震驚不已，立即向北京發回了一系列緊急電報。「這完全出乎意料。」這名官員說道。

中國外交部隔天嚴厲譴責美國攻擊行動，指「美方的霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全。」

此外，中國外交部和中國駐委內瑞拉大使館分別警告中國公民避免前往委國。

美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）對華郵指出，中國這番回應使用了先前只用於政治暗殺和大規模傷亡事件的罕見強硬措辭。

根據委內瑞拉的報導及中國官員說法，邱小琪與馬杜羅會晤時回顧兩國約600項政治和經濟協議，並討論美國軍事干預威脅加劇以及中國油輪可能面臨的威脅等。

華郵指出，長期以來，中國一直將委內瑞拉視為其在拉丁美洲的重要政治盟友，並致力擴大區域影響力。北京上個月發布近十年來首個重要的拉丁美洲戰略，更明確地將軍事交流等安全合作納入框架，重申支持區域夥伴主權。

川普3日猛烈抨擊馬杜羅政權助長美國對手在區域的影響力，但沒有點名中國。他說，「委內瑞拉日益成為外國對手在我們區域內的據點，並取得具威脅性的進攻性武器，這些武器可能危及我們的安全。昨晚，他們就使用這些武器。」

這幾個月來，面對美國日增的壓力，馬杜羅呼籲中國、俄羅斯和伊朗提供武器及其他援助。華郵取得的文件顯示，馬杜羅曾起草信件，請求中國國家主席習近平在美國升級行動下「擴大軍事合作」，其中包括要求加速中國企業生產雷達偵測系統。

然而，經過美軍3日的突襲行動，「時代雜誌」（TIME）今天指出，委內瑞拉所採購、號稱能偵測美國匿蹤戰機的先進中國雷達與防空系統，顯然未能發揮預期效能，這本身也構成一項難堪的事實。

