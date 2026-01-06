為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    稱200美軍進委國首都 赫格塞斯：俄國防空看來也沒多好

    2026/01/06 08:35 即時新聞／綜合報導
    赫格塞斯透露，在這場突襲行動中曾有近200名美軍人員在卡拉卡斯活動。（法新社）

    美軍3日突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），馬杜羅與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）5日中午首次在紐約聯邦法院出庭。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在維吉尼亞州紐波特紐斯（Newport News）的一座造船廠發表談話時透露，在這場突襲行動中，曾有近200名美軍人員在委國首都卡拉卡斯（Caracas）活動。

    綜合外媒報導，赫格塞斯在造船廠對杭亭頓·英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）的員工發表談話時表示：「我們在委內瑞拉卡拉卡斯市中心看到，近200名最優秀的美國人進入市中心，看來那些俄羅斯的防空系統並沒有那麼好用。在市中心支援執法行動，將一名被美國司法機關起訴、通緝的人帶走，而且過程中沒有任何一名美國人喪生。」

    赫格塞斯提到，直到美軍部隊抵達前3分鐘，馬杜羅才知道美軍要來，他的妻子佛羅雷斯還說：「我聽到外面有飛機的聲音。」後續赫格塞斯從紐波特紐斯返回馬里蘭州的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）時，針對「美軍是否會在委內瑞拉部署地面部隊」一問，赫格塞斯則是閉口不談。

