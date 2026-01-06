最低溫都在中南部！氣象專家曝原因「比北部更冷」

截至今晨4時，本島平地最低溫出現在台南楠西8.1度；山區最低溫則出現在南投信義零下7.6度。（圖擷自林老師氣象站臉書）

截至今晨4時為止，本島平地最低溫出現在台南楠西8.1度，其後分別是高雄杉林9.5度及台南玉井9.6度；山區最低溫則出現在南投信義零下7.6度。國立台灣大學大氣科學博士林得恩分析了中南部相比北部更冷的可能原因。

林得恩今天上午在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，首先，中南部夜間更容易散熱。清晨4至7時，地表溫度主要由「夜間長波輻射冷卻」決定；中南部因雲量較少、微風以及空氣乾燥等條件配合，輻射冷卻效率通常會高於北部，清晨氣溫下降幅度大。

請繼續往下閱讀...

其二是北部常因東北季風及雲層造成額外的保溫效應。北部清晨，雲層有如棉被一般，減少夜間長波輻射散失；持續風場攪動，也加強抑制近地層冷空氣堆積，導致北部清晨降溫幅度會小於中南部。

其三是地形與地表條件的影響。中南部盆地、平原由於地勢平坦，微風及夜間冷空氣本身密度大，容易下沉並滯留，常形成「冷空氣堆積」現象，所形成的輻射逆溫層，也易導致清晨氣溫快速下探。

其四是空氣濕度的差異。中南部夜間空氣較為乾燥，通常乾燥空氣的「溫室效應」較弱，熱量更容易向外輻射，於清晨降溫的效果將會最為顯著。相反的，北部地區由於雲量偏多，加上濕度高，促使夜間保溫效果較佳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法