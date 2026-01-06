桃園市草莓栽種逾33萬株 跟著「草莓地圖」採果去

桃園市草莓推廣協會製作最新版「草莓地圖」，民眾可以按圖索驥。（桃園市草莓推廣協會提供）

除了苗栗，近年桃園市也悄悄在草莓產業打開知名度，成為北台灣新興採草苺去處，桃市府農業局表示，桃園市草莓栽種達33萬8800株，較前年10萬餘株大幅增長，桃園市草莓推廣協會也公布最新的「草莓地圖」，提供民眾按圖索驥，享受採果樂趣。

桃園市草莓栽種從中華民國農會中壢辦事處開始推廣，農業局持續鼓勵農友加入栽種行列，去年輔導成立桃園市首個草莓推廣協會，全市目前共有27家草莓園，總生產株樹達33萬8800株，分布於中壢、平鎮、大溪、八德、蘆竹、大園、觀音、新屋 、楊梅、龍潭等10個行政區，其中9個行政區有提供採果體驗。

請繼續往下閱讀...

農業局表示，草莓可到4、5採，去年12月中旬，各草莓園已陸續開放採果，2月底到3月底產量最多，採果季節估計可持續至4月下旬，提供市民及遊客長達數月的產地體驗。

農業局表示，為提升草莓產業競爭力，除了輔導成立草莓推廣協會，也辦理栽培技術講習、舉辦草莓聖誕市集，並補助優良種苗、草莓禮盒包裝設計、智慧環溫感測監控系統，同時輔導開發草莓創新商品，像是中華民國農會中壢辦事處新推出的草莓氣泡飲及桃園市草莓推廣協會與手信坊聯名推出的草莓加工商品「喜上莓梢」， 一上市就獲得市場好評。

農業局表示，桃園市草莓栽種以溫網室為主，民眾採果不受天候影響，同時能體驗各式草莓 DIY活動，草莓推廣協會公布最新版「草莓地圖」，民眾可以按圖索驥，各草莓園間更採合作模式，若草莓園果實採完，則透過Line群組連繫，引導遊客前往還有果實的果園，避免遊客撲空。

桃園市草莓栽種達33萬8800株，是北台灣新興採草莓去處。（桃市府農業局提供）

桃園市草莓栽種達33萬8800株，是北台灣新興採草莓去處。（桃市府農業局提供）

桃園市草莓栽種達33萬8800株，是北台灣新興採草莓去處。（桃市府農業局提供）

桃園市草莓栽種以溫網室為主，不受天候影響，採果同時也能體驗各式草莓diy活動，以及創意草莓產品。（桃市府農業局提供）

桃園市草莓栽種以溫網室為主，不受天候影響，採果同時也能體驗各式草莓diy活動，以及創意草莓產品。（桃市府農業局提供）

桃園市草莓栽種以溫網室為主，不受天候影響，採果同時也能體驗各式草莓diy活動，以及創意草莓產品。（桃市府農業局提供）

桃園市草莓推廣協會製作最新版「草莓地圖」，民眾可以按圖索驥。（桃園市草莓推廣協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法