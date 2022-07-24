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    德國軍援又淪嘴砲！IRIS-T SLM防空系統援烏受阻

    IRIS-T SLM可攔截方圓40公里以內的各種空中威脅目標。 （取自迪爾防衛網站）

    IRIS-T SLM可攔截方圓40公里以內的各種空中威脅目標。 （取自迪爾防衛網站）

    2022/07/24 13:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄國發動全面侵略烏克蘭的戰爭已逾150天，但是身為歐盟領導國家的德國，卻在軍事援助上顯得拖拖拉拉，不情不願。據德國《世界報》（Die Welt）23日報導。德國政府向烏克蘭承諾的武器供應顯然被推遲了，特別是號稱能保衛整座城市的IRIS-T SLM先進防空系統。

    6月20日，德國總理德國總理蕭茲（Olaf Scholz）曾重申，將提供IRIS-T SLM給烏克蘭。《世界報》引述基輔政府消息人士稱，7月初，烏克蘭政府提交了向德國軍火商採購11套IRIS-T SLM的申請。德國經濟部受理後，轉交德國聯邦安全委員會裁決，3週後，至今無下文。

    報導稱，德國聯邦安全委員會成員包括9位負責外交政策和安全政策的內閣官員，會議不對外公開，烏克蘭這項軍購申請遲遲無下文，顯示該委員不是不同意，就是不甘願放行這項武器供應。

    IRIS-T SLM由德國迪爾防衛公司（Diehl Defence）研發，陸基車輛搭載8聯裝發射架，搭配戰術指管中心、與德國研發的多功能火控雷達（MFCR）車，可有效偵測、攔截方圓40公里內，高速機動戰機、彈道飛彈、巡弋飛彈與無人機等來襲目標。

    報導提到，一套IRIS-T SLM系統費用約為 1.4 億歐元（約新台幣42.6億元

    ），而購買 11 台則需要支付 15 億歐元（約新台幣456億）。烏克蘭希望直接向迪爾防衛公司購買，但如果簽訂合約，今年只能交付一套系統，完全履行合約需要４到５年的時間。

    不只IRIS-T SLM援烏受阻，德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）上週強調，德國繼續支持烏克蘭。「烏克蘭可以依靠我們在未來繼續支持他們，但是沒辦法再提供更多德國聯邦軍的武器了。」

    德國6月21日列入的軍援清單包括MARS多管火箭發射系統（德國版M270）、7輛PzH 2000型自走砲、30輛獵豹防空戰車、M113裝甲運兵車等重型武器，以及IRIS-T SLM。

    不過據《世界報》報導，儘管承諾增加軍援，德國總理蕭茲實際上已經削減了對烏克蘭的軍事支持，自德國6月21日公布的軍援武器清單以來，已經更新了3次內容。

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