路透：美國調查華為 擔心軍事敏感資訊傳回中國

美國總統拜登政府正在調查中國電信設備巨擘華為，因為擔心使用華為設備的基地台，可能會將軍事基地和飛彈發射井的敏感資訊傳回中國。（路透）

2022/07/21 21:02

〔中央社〕兩名知情人士表示，美國總統拜登政府正在調查中國電信設備巨擘華為，因為擔心使用華為設備的基地台可能會從軍事基地和飛彈發射井取得敏感資訊，並將這些資訊傳回中國。

路透社報導，一位不願透露姓名的知情人士指出，當局擔心華為可能會透過這些設備，取得有關軍事演習的敏感數據以及軍事基地和人員的戰備狀態。該名知情人士要求匿名，因為調查屬保密且涉及國家安全。

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消息人士表示，這項先前未報導的調查是在拜登（Joe Biden）去年初上任後不久，由美國商務部所啟動。

根據路透社看到一份長達10頁的文件，美國商務部2021年4月向華為發出傳票，以了解華為設備能從手機獲取數據並與外國方共享的政策，包括訊息和地理位置定位數據。

美國商務部表示，無法「確認或否認正在進行的調查」，還說：「保護美國人民的安全和保障，免受惡意資訊蒐集威脅，這對保護我們的經濟和國家安全至關重要。」

華為沒有回應置評請求。華為曾強烈駁斥公司可能監控美國客戶，並構成國家安全威脅的美國政府相關指控。

路透社無法確定美國商務部可能對華為採取什麼行動。

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