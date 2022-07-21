為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    路透：美國調查華為 擔心軍事敏感資訊傳回中國

    美國總統拜登政府正在調查中國電信設備巨擘華為，因為擔心使用華為設備的基地台，可能會將軍事基地和飛彈發射井的敏感資訊傳回中國。（路透）

    美國總統拜登政府正在調查中國電信設備巨擘華為，因為擔心使用華為設備的基地台，可能會將軍事基地和飛彈發射井的敏感資訊傳回中國。（路透）

    2022/07/21 21:02

    〔中央社〕兩名知情人士表示，美國總統拜登政府正在調查中國電信設備巨擘華為，因為擔心使用華為設備的基地台可能會從軍事基地和飛彈發射井取得敏感資訊，並將這些資訊傳回中國。

    路透社報導，一位不願透露姓名的知情人士指出，當局擔心華為可能會透過這些設備，取得有關軍事演習的敏感數據以及軍事基地和人員的戰備狀態。該名知情人士要求匿名，因為調查屬保密且涉及國家安全。

    消息人士表示，這項先前未報導的調查是在拜登（Joe Biden）去年初上任後不久，由美國商務部所啟動。

    根據路透社看到一份長達10頁的文件，美國商務部2021年4月向華為發出傳票，以了解華為設備能從手機獲取數據並與外國方共享的政策，包括訊息和地理位置定位數據。

    美國商務部表示，無法「確認或否認正在進行的調查」，還說：「保護美國人民的安全和保障，免受惡意資訊蒐集威脅，這對保護我們的經濟和國家安全至關重要。」

    華為沒有回應置評請求。華為曾強烈駁斥公司可能監控美國客戶，並構成國家安全威脅的美國政府相關指控。

    路透社無法確定美國商務部可能對華為採取什麼行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美拆換華為、中興設備成本高 還有30億美元缺口
    2022/07/16 10:37

    美拆換華為、中興設備成本高 還有30億美元缺口
    涉洗錢 印度44路搜索中國手機大廠Vivo
    2022/07/06 05:30

    涉洗錢 印度44路搜索中國手機大廠Vivo

    利多光環傍身的地王環境「平實重劃區」
    華為砸錢滲透劍橋 被通緝的葉問3製片也捐了
    2022/06/13 16:37

    華為砸錢滲透劍橋 被通緝的葉問3製片也捐了
    防中國滲透 日美澳印擬加強5G合作
    2022/05/21 19:22

    防中國滲透 日美澳印擬加強5G合作

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    加拿大封殺華為、中興5G
    2022/05/21 05:30

    加拿大封殺華為、中興5G
    華為助俄為虐 德甲球星辭代言
    2022/03/09 05:30

    華為助俄為虐 德甲球星辭代言
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播