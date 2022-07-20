謠言終結站》立陶宛拆通往俄羅斯加里寧格勒鐵路？ 假的！

近日網上流傳訊息宣稱「立陶宛拆除通往俄羅斯加里寧格勒的鐵路」，對此，台灣事實查核平台經查證後指出，此為「錯誤」訊息。（圖擷取自台灣事實查核中心網頁）

2022/07/20 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕近日網上流傳訊息宣稱「立陶宛拆除通往俄羅斯加里寧格勒的鐵路」，對此，台灣事實查核中心經查證指出，此為「錯誤」訊息。

台灣事實查核中心發布報告指出，近日社群平台流傳一則影片，搭配「當歐盟仍慢慢商討如何部份限制俄羅斯途經立陶宛通往俄羅斯加里寧格勒的鐵路運輸，立陶宛廢話少說，一不做二不休，立即將該鐵路拆除」的訊息，影片內容則是工人施作鐵路工程的畫面。

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根據英國媒體《BBC》 報導，加里寧格勒是俄羅斯的一部分，該地區與俄國其他地區隔絕，俄羅斯大陸在其東部480公里處。蘇聯在1991年解體時，加里寧格勒成為歐洲中心的俄羅斯「飛地（意指地理上屬於某一個地方，主權屬於另一個地方）」，它夾在立陶宛和波蘭之間，這兩國都是歐盟和北約成員國，因此，加里寧格勒的補給嚴重依賴通過立陶宛的過境路線。

查核中心透過關鍵字搜尋，立陶宛根據歐洲聯盟制裁措施，6月間曾禁止俄羅斯經過立陶宛在加里寧格勒州與俄羅斯本土之間運送鋼鐵等鐵金屬製品，不過已在7月間解除。

查核中心以圖反搜，發現網傳影片在2018年就曾出現過，在2020年也有影片使用相同畫面。

另外，查核中心詢問高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理學系兼任助理教授級專業技術人員蘇昭旭，他指出，影片內容為機械化養護作業，進行批次換軌，後續會將更新鐵軌鋪上，並不是在拆除鐵路。

綜合上述，網傳訊息為「錯誤」訊息。

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