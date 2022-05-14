謠言終結站》拜登控川普用病毒把世界搞亂？簡體字抖音惡搞

網傳拜登於白宮記者晚宴致詞時說病毒是川普搞出來的，查核中心查證指出這事錯誤資訊。（彭博）

2022/05/14 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕通訊軟體上流傳一影片，內容為美國總統拜登在白宮記者晚宴的致詞，影片下方加註簡體中文翻譯內容，搭配文字訊息指稱，「拜登說病毒是川普搞出來的！牠自己則是利用北約把歐洲搞亂，藉此發戰爭財」。對此，查核中心查證指出，此為錯誤消息。

「TFC台灣事實查核中心」13日發布的「事實查核報告」指出，12日起通訊軟體流傳一則影片及文字訊息，訊息以簡體中文的方式成現：「機密，拜登在記者晚宴上的講話」，影片內容是美國總統拜登在台上演講，影片簡字字幕顯示：「...謝謝，沒讓特朗普那個小子參加今天的晚宴，他說很想參加這個晚宴，我告訴他：哪涼快到哪呆著去...我目標是利用北約把歐洲搞亂，利用戰亂讓我們美國再發一次戰爭財」。

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對此，「TFC台灣事實查核中心」將影片截圖反搜，搭配關鍵字，找到美國有線電視和衛星電視新聞頻道C-SPAN影音平台5月1日在YouTube發布，標題為〈美國總統拜登在2022年白宮記者晚宴致詞〉的影片，檢視發現，9秒至1分13秒內容與網傳影片完全一致。傳言影片僅把前面感謝主持人與中間台下記者鼓掌的幾秒畫面刪除，兩則影片的拜登致詞內容完全相符。

此外，「TFC台灣事實查核中心」根據美國白宮網站發布的美國總統拜登5月1日在白宮記者晚宴致詞全文逐字稿，前四段即網傳影片中拜登的講話逐字。根據逐字稿內容，拜登並沒有稱川普是草包，也沒有說川普的病毒想把世界搞亂卻把美國自己搞亂，更沒有提到網傳影片字幕中出現的利用北約搞亂歐洲、利用戰亂讓美國再發一次戰爭財等內容。

因此，「TFC台灣事實查核中心」綜合以上認定，網傳的影片為錯誤訊息。

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