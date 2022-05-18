謠言終結站》北約50多名指揮官全被虜至俄審判？查核中心：錯誤訊息

網傳北約50多名指揮官全被擄至俄國審判，查核中心表示此為錯誤訊息。（取自查核中心）

2022/05/18 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一則訊息稱：「鋼鐵廠大魚全部投降，放押往俄羅斯審判！50多名北約或其他國家，高級指揮官全部被俘虜」，並搭配2則影片。查核平台表示，此為錯誤消息。

「TFC台灣事實查核中心」17日發布的「事實查核報告」 指出，近日社群平台流傳的訊息稱，「鋼鐵廠大魚全部投降，放押往俄羅斯審判！50多名北約或其他國家，高級指揮官全部被俘虜」，並搭配2則影片。2分50秒的影片中，出現3張傳言所稱高級軍事指揮官，1張是「軍官抿嘴照」、1張是「有加拿大國旗臂章軍官」、一張是「軍官站立黑白照」；影片在1分24秒還有出現警車戒護囚車「引渡遭逮補北約官員回俄羅斯」畫面。

傳言稱北約50多名高級軍事指揮官，在烏克蘭馬立波亞速鋼鐵廠被俄羅斯軍隊逮補，北約公共外交科新聞與媒體部門，回覆查核中心電子郵件詢問時澄清，傳言的說法都是假的，在烏克蘭並無北約所屬人員。

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而網傳影片3張傳言所稱高級軍事指揮官，查核中心透過TinEye以圖反搜網站搜尋，找到英國圖庫攝影「Alamy」網站、加拿大媒體《渥太華公民報》2022年4月21日報導、加拿大國防部庫存頁面資料，經查分別是美國退役少將塔古巴、加拿大退休中將卡迪厄、加拿大退中將布夏爾，這3人目前並非北約所屬指揮官。

警車戒護囚車引渡畫面，查核中心再透過Google以圖搜圖，找到哥倫比亞媒體《TDI Colombia》在2022年5月5日發布的新聞影片，透過翻譯檢視新聞標題與說明，內容是別名「奧托尼爾」（Otoniel）的通緝要犯烏蘇加（Dairo Antonio Usuga）在5月5日下午被引渡回美國。檢視該新聞影片14秒處，與傳言稱「引渡遭逮補北約官員回俄羅斯」畫面完全一致。

另一傳言版本也在社群平台5月11日流傳，稱：「為什麼台灣的電視新聞台都沒有播報？包含現役美軍中將三顆星，少將兩顆星。以及北約的諸多大員，活捉耶！新聞播報的偏取向。」上述傳言兩版本都在通訊軟體流傳。

綜合以上資訊，「TFC台灣事實查核中心」證實該傳言與實際狀況不符。因此，傳言為「錯誤」訊息。

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