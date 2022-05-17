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    加州教會槍擊案》FAPA籲：將凶嫌所屬中國和統會列恐怖組織

    美國南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊事件， 位於美國的台灣人公共事務協會（FAPA）發表聲明，除譴責暴力外，也呼籲美國政府將嫌犯所屬組織列為美國境內的恐怖組織。（圖為記者李欣芳翻攝自FAPA聲明）

    美國南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊事件， 位於美國的台灣人公共事務協會（FAPA）發表聲明，除譴責暴力外，也呼籲美國政府將嫌犯所屬組織列為美國境內的恐怖組織。（圖為記者李欣芳翻攝自FAPA聲明）

    2022/05/17 13:15

    〔記者李欣芳／台北報導〕美國南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊事件，不僅引發總統府的關切，譴責這起暴力行為，海內外台派社團及台派人士普遍感到震驚，長老教會總會今天上午在新竹召開常置委員會會議，總會議長戴碩欽、總幹事陳信良在第一時間向總委說明槍擊案，全體總委並起立，為槍擊案中英勇罹難的鄭達志醫師默哀，並向家屬表達哀悼慰問之意。

    由於槍擊案嫌犯周文偉（David Wenwei Chou）遭起底是中國和平統一促進會的成員，位於美國的台灣人公共事務協會（FAPA）也發表聲明，除譴責暴力外，也呼籲美國政府將嫌犯所屬組織列為美國境內的恐怖組織。

    FAPA會長簡明子博士在聲明中表示：FAPA是一個為台灣人民促進自由、人權和民主的台灣裔美國人組織。我們對這次可怕的槍擊感到震驚和恐懼。我們的組織和集體的台裔美國人社區與遇難者家屬一起悲痛欲絕，我們祈禱受傷的倖存者早日康復。FAPA認為很明顯，槍手的行為是出於激進政治信仰的仇恨。

    FAPA聲明表示，我們以最強烈的措辭強烈譴責這種行為。 因此，我們敦促當局將這一令人髮指的罪行視為出於政治動機的仇恨犯罪，並將他所屬的任何團體列為國內恐怖分子。（We strongly condemn this act of cowardice in the strongest terms possible. We, therefore, urge the authorities to prosecute this heinous crime as a politically motivated hate crime, and label any groups he was affiliated with as domestic terrorists.）。

    據悉，長老教會總會相關幹部與工作人員今天一早都不在總會，外出開會，根據教會公報的報導，長老教會總會常置委員會第67屆第1次會議今天上午在新竹聖經學院召開，針對槍擊案，總會議長戴碩欽委請前總會議長徐信得帶領與會總委起立，為該案受傷、罹難者及其家屬祈禱。

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