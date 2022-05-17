加州教會槍擊案》兇嫌畢業於台中一中 曾任美國校友會聯絡人！

從美國台中一中校友會的Google頁庫存檔可以看到周文偉曾是內華達州的聯絡人。（圖擷取自美國台中一中校友會的Google頁庫存檔）

2022/05/17 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州橘郡教堂15日發生1死5傷槍擊慘案，受害者皆為台裔人士，槍手周文偉（David Wenwei Chou）疑似出於政治目的犯案，他的背景也被許多網友挖出，有網友指出周文偉曾任美國臺中一中校友會的內華達州連絡人。

網友寰亞SYHP在《微博》 PO文表示，周文偉出生於台灣，曾就讀台中一中，是美國臺中一中校友會的內華達州連絡人，案發之後美國台中一中校友會就將他的名字刪除了。

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可以看到美國臺中一中校友會的網頁中，我們的團隊原本周文偉照片與姓名的位置變成了「姓名」與美國台中一中校友會的標誌。

在當地時間15日下午約1點30分，周文偉走進正在舉行禮拜後的午餐會的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church），他以鐵鏈封住門口，用強力膠破壞鎖具，接著拿出2把9厘米半自動手槍對著在場的教友們開槍，正當周文偉在換彈匣時，被教會牧師張宣信拿椅子打倒，其他人見狀後一擁而上將其制伏，隨後趕到的員警將凶手逮捕。

美國獨立媒體人Inty在推特上表示，周文偉屬於中國和平統一促進會的一員，他接著更披露一份法律文件，指周文偉在美國擁有「私人偵探執照」，「中國和平統一促進會」（簡稱統促會、和統會）是中國半官方背景的促統組織，在海外許多國家設有分會。其宗旨為「聯合海內外各界人士，發展台灣海峽兩岸的民間往來，促進中國的和平統一」。並由中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋擔任會長。

後來美國台中一中校友會將他的名字與照片下架。（圖擷取自美國台中一中校友會網站）

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