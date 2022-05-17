加州教會槍擊案》凶嫌是專業調酒師 曾在輔大、南臺科大任教

橘郡槍擊案凶嫌為68歲台裔的周文偉。（圖擷取自橘郡警局）

2022/05/17 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州橘郡拉古納伍茲市的「爾灣台灣基督長老教會」15日發生槍擊案，造成1人死亡、5人受傷，凶嫌為68歲台裔的周文偉。根據網路上訊息，他是一名專業調酒師，自稱曾在南臺科技大學、輔仁大學等學校授課。

橘郡警長巴恩斯（Donald Barnes）16日表示，非教會常客的周文偉單獨行動，使用2把手槍和汽油彈，犯案動機疑似不滿中國和台灣之間的政治緊張局勢。警方還在周文偉的車上找到的中文紙條顯示，周文偉不認為「台灣是一個獨立於中國的國家」。他目前被指控1項謀殺罪、5項謀殺未遂罪和4項非法持有爆炸物罪名。

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根據微博上周文偉的著作《國際調酒學》訊息顯示，周文偉有多本著作，包含天堂的奴隸（1985年）、買家的隱形密探（1986年）、空姐導遊托福美語聽力必勝秘決（1993年）、調酒師的聖經（1995年）、心靈調灑學（2001年）。

另外，周文偉的工作簡歷顯示，1985年成為美國德州達拉斯首位認證華裔餐飲管理經理、美國勞工暨消費者保護聰盟副總裁，之後任職過輔仁大學生活應用科學系餐飲管理組專業教授、南臺科技大學觀光系主任、屏東科技大學生活應用科學系餐飲管理專業教授、中華科技大學新竹分部觀光系，並曾在中國無錫江南大學任教。

周文偉是一名專業調酒師，自稱曾在南臺科技大學、輔仁大學等學校授課。（圖蹶取自微博）

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