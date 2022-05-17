為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    加州教會槍擊案》凶嫌是專業調酒師 曾在輔大、南臺科大任教

    橘郡槍擊案凶嫌為68歲台裔的周文偉。（圖擷取自橘郡警局）

    橘郡槍擊案凶嫌為68歲台裔的周文偉。（圖擷取自橘郡警局）

    2022/05/17 12:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州橘郡拉古納伍茲市的「爾灣台灣基督長老教會」15日發生槍擊案，造成1人死亡、5人受傷，凶嫌為68歲台裔的周文偉。根據網路上訊息，他是一名專業調酒師，自稱曾在南臺科技大學、輔仁大學等學校授課。

    橘郡警長巴恩斯（Donald Barnes）16日表示，非教會常客的周文偉單獨行動，使用2把手槍和汽油彈，犯案動機疑似不滿中國和台灣之間的政治緊張局勢。警方還在周文偉的車上找到的中文紙條顯示，周文偉不認為「台灣是一個獨立於中國的國家」。他目前被指控1項謀殺罪、5項謀殺未遂罪和4項非法持有爆炸物罪名。

    根據微博上周文偉的著作《國際調酒學》訊息顯示，周文偉有多本著作，包含天堂的奴隸（1985年）、買家的隱形密探（1986年）、空姐導遊托福美語聽力必勝秘決（1993年）、調酒師的聖經（1995年）、心靈調灑學（2001年）。

    另外，周文偉的工作簡歷顯示，1985年成為美國德州達拉斯首位認證華裔餐飲管理經理、美國勞工暨消費者保護聰盟副總裁，之後任職過輔仁大學生活應用科學系餐飲管理組專業教授、南臺科技大學觀光系主任、屏東科技大學生活應用科學系餐飲管理專業教授、中華科技大學新竹分部觀光系，並曾在中國無錫江南大學任教。

    周文偉是一名專業調酒師，自稱曾在南臺科技大學、輔仁大學等學校授課。（圖蹶取自微博）

    周文偉是一名專業調酒師，自稱曾在南臺科技大學、輔仁大學等學校授課。（圖蹶取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    加州槍擊案台僑1死5傷 AIT處長孫曉雅致電吳釗燮哀悼
    2022/05/17 12:01

    加州槍擊案台僑1死5傷 AIT處長孫曉雅致電吳釗燮哀悼
    加州教會槍擊案》國民黨嚴厲譴責暴力與仇恨行為
    2022/05/17 11:56

    加州教會槍擊案》國民黨嚴厲譴責暴力與仇恨行為

    千萬直播主遭誤認嫩妹 親曝回春妙招
    加州教會槍擊案》醫師鄭達志「英雄式擋槍」不治 留下妻小與母親
    2022/05/17 11:44

    加州教會槍擊案》醫師鄭達志「英雄式擋槍」不治 留下妻小與母親
    南加州教會槍殺案 駐處查證：凶嫌為台灣移民
    2022/05/17 11:20

    南加州教會槍殺案 駐處查證：凶嫌為台灣移民

    楠梓高中大學科大繁星閃耀 錄取再創新高！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播