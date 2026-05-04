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    首頁 > 生活

    有點冷！中部以北轉濕涼 北台灣入夜降至18度

    2026/05/04 06:37 即時新聞／綜合報導
    今日北部、宜蘭地區及中部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有機會發生局部大雨，中部、花蓮地區及南部山區有局部短暫陣雨。（資料照）

    今日北部、宜蘭地區及中部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有機會發生局部大雨，中部、花蓮地區及南部山區有局部短暫陣雨。（資料照）

    中央氣象署指出，今（4）日由於鋒面通過及東北季風增強，北部、宜蘭地區及中部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有機會發生局部大雨，中部、花蓮地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。

    氣溫方面，因東北季風增強，各地氣溫下降，北部及宜花高溫約22至25度，中南部及台東高溫約28至32度，入夜後北台低溫18、19度，中部及花東低溫20至22度，南部低溫23、24度，請民眾留意溫度變化，適時添加衣物。

    空氣品質部分，北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，局部地區可能達橘色提醒等級；中部空品區及金門為「橘色提醒」等級。

    週二（5日）東北季風稍減弱及華南雲雨區東移，北部及宜蘭、花蓮天氣稍涼，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨。週二高溫預測，北部及宜花21至23度，中部及台東25至27度，南部29至31度，澎湖24至26度，金門24至25度，馬祖21至22度；低溫方面，中部以北及東半部18至23度，南部22至25度，澎湖22度，金門18至19度，馬祖18度。

    週三（6日）起氣溫回升，週三與週四（7日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨。

    週五（8日）、週六（9日）另一鋒面通過及東北季風稍增強，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    18 ~ 23 24 ~ 30 26 ~ 32 21 ~ 23

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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