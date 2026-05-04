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    首頁 > 國際

    將引導滯留荷姆茲海峽船隻脫困 川普：「自由計畫」4日展開

    2026/05/04 06:59 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普3日宣布，美國將引導受困於荷姆茲海峽的船隻離開，行動將於中東時間4日開始。（美聯社）

    美國總統川普3日宣布，美國將引導受困於荷姆茲海峽的船隻離開，行動將於中東時間4日開始。（美聯社）

    美國與伊朗談判陷入僵局，美國持續對伊朗進行海上封鎖，伊朗則是封鎖能源要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），使得許多船隻滯留在海峽。美國總統川普3日宣布，美國將引導受困於荷姆茲海峽的船隻離開，行動將於中東時間4日開始。

    川普在「真實社群」（Truth Social）發文指出，世界多國詢問美國是否能協助他們解救受困在荷姆茲海峽的船隻，這些船隻都是中立且無辜的旁觀者，而為了伊朗、中東以及美國的利益，美國將安全地引導他們的船隻離開這段水域。

    川普強調，這些船隻來自世界各地，和目前中東所發生的事沒有關聯，他已經下令美方代表通知船方，美國將會盡最大努力協助這些船隻與船員安全離開荷姆茲海峽，這項「自由計畫」將在中東時間4日開始。

    川普表示，美方代表正與伊朗進行非常正面的討論，而這些討論可能為所有人帶來非常正面的結果，而讓船隻移動的目的，只是為了解放那些完全沒有做錯任何事的人、企業與國家，他們只是情勢所造成的受害者。

    川普認為，這是美國與中東國家所作出的人道行動，特別是伊朗，現在許多船隻的食物以及讓船員維持健康的物資已經短缺，如果這項人道行動受任何形式的干擾，那麼這種干擾將會被強力反擊。

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