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    首頁 > 生活

    台鐵新竹段死傷事故！民眾闖軌道遭新自強號撞上 車載600人

    2026/05/03 22:59 記者黃宜靜／台北報導
    圖為新自強號示意圖，非新聞事件列車。（資料照）

    圖為新自強號示意圖，非新聞事件列車。（資料照）

    首次上稿 22:40
    更新時間 22:59 恢復雙線通車

    今（3）日晚間9點28分台鐵新豐=湖口間唐榮平交道（K94+787），因民眾侵入路線遭146次新自強號撞及，目前新豐=湖口間西正線不通，暫以東正線單線雙向行車。台鐵公司稍早更新公告表示，列車已於晚間10點24分放行，並恢復雙線通車，後續由鐵路警察持續處理中。

    台鐵表示，新竹縣新豐=湖口間唐榮平交道（K94+787），因1民眾侵入路線遭146次列車撞及，本公司立即通知鐵路警察及119至現場處理，目前新豐=湖口間西正線不通，暫以東正線單線雙向行車，車上旅客約600人，將安排適宜列車接駁，本案後續由鐵路警察持續處理中。

    台鐵公司稍早更新並表示，該事件發生後，公司立即通知鐵路警察及119至現場處理，經路警完成現場蒐證，列車已於晚間10時24分放行，並恢復雙線行車，後續由鐵路警察持續處理中。

    台鐵公司呼籲，民眾應尊重並愛惜生命，勿侵入鐵路路線，以免造成列車事故，致延誤旅客行程及影響社會大眾行的權益。

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