鼠患？大西洋郵輪疑似漢他病毒群聚感染 WHO：已釀3死

世界衛生組織（WHO）證實，一艘航行於大西洋的極地郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）近日驚傳漢他病毒（Hantavirus）集體感染死傷事件。（法新社）

首次上稿 05-04 04:39

更新時間 05-04 07:31

台北市近期正飽受鼠患困擾，民眾對環境衛生的擔憂日益升高。然而，囓齒類動物帶來的威脅不僅止於居家騷擾，國際上也傳來致命警訊。世界衛生組織（WHO）向英國廣播公司（BBC）證實，一艘航行於大西洋的極地郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）驚傳漢他病毒群聚感染，目前已奪走3條人命，在通報的病例中，有1例確診，另有5例疑似個案正在接受調查。

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根據《英國廣播公司》（BBC）報導，這艘隸屬於荷蘭「海洋探險」（Oceanwide Expeditions）公司的郵輪，3月20日由阿根廷出發，預計5月4日抵達維德角（Cape Verde），卻在途中爆發疫情。目前已知有1例確診漢他病毒，另有5例疑似病例正接受調查。

根據南非當局提供的資訊，首位出現症狀的死者是一名70歲的男性旅客，在船上病逝後，遺體目前安置於英國海外領地聖赫勒拿島（Saint Helena）。隨後，他69歲的妻子也出現症狀，被緊急轉送至南非約翰尼斯堡的醫院後仍宣告不治。據《法新社》援引不願透露姓名的消息人士說法，稱這對夫婦是荷蘭人，而第三名死者的遺體仍在船上。此外，另一名69歲的英國籍男子發病後被後送至約翰尼斯堡，在加護病房接受治療。

漢他病毒感染通常與環境暴露有關，例如接觸受感染囓齒動物的尿液或糞便，但在極少數情況下，病毒也會在人與人之間傳播，導致嚴重的呼吸系統疾病。WHO已將此定調為「公共衛生事件」，正協助成員國及船方合作，安排出現症狀的乘客後送撤離，並對船上其他人員進行全面的公共衛生風險評估和支援。

世界衛生組織（WHO）證實，一艘航行於大西洋的極地郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）近日驚傳漢他病毒（Hantavirus）集體感染死傷事件。（法新社）

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