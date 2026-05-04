為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    鼠患？大西洋郵輪疑似漢他病毒群聚感染 WHO：已釀3死

    2026/05/04 07:31 即時新聞／綜合報導
    世界衛生組織（WHO）證實，一艘航行於大西洋的極地郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）近日驚傳漢他病毒（Hantavirus）集體感染死傷事件。（法新社）

    世界衛生組織（WHO）證實，一艘航行於大西洋的極地郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）近日驚傳漢他病毒（Hantavirus）集體感染死傷事件。（法新社）

    首次上稿 05-04 04:39
    更新時間 05-04 07:31

    台北市近期正飽受鼠患困擾，民眾對環境衛生的擔憂日益升高。然而，囓齒類動物帶來的威脅不僅止於居家騷擾，國際上也傳來致命警訊。世界衛生組織（WHO）向英國廣播公司（BBC）證實，一艘航行於大西洋的極地郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）驚傳漢他病毒群聚感染，目前已奪走3條人命，在通報的病例中，有1例確診，另有5例疑似個案正在接受調查。

    根據《英國廣播公司》（BBC）報導，這艘隸屬於荷蘭「海洋探險」（Oceanwide Expeditions）公司的郵輪，3月20日由阿根廷出發，預計5月4日抵達維德角（Cape Verde），卻在途中爆發疫情。目前已知有1例確診漢他病毒，另有5例疑似病例正接受調查。

    根據南非當局提供的資訊，首位出現症狀的死者是一名70歲的男性旅客，在船上病逝後，遺體目前安置於英國海外領地聖赫勒拿島（Saint Helena）。隨後，他69歲的妻子也出現症狀，被緊急轉送至南非約翰尼斯堡的醫院後仍宣告不治。據《法新社》援引不願透露姓名的消息人士說法，稱這對夫婦是荷蘭人，而第三名死者的遺體仍在船上。此外，另一名69歲的英國籍男子發病後被後送至約翰尼斯堡，在加護病房接受治療。

    漢他病毒感染通常與環境暴露有關，例如接觸受感染囓齒動物的尿液或糞便，但在極少數情況下，病毒也會在人與人之間傳播，導致嚴重的呼吸系統疾病。WHO已將此定調為「公共衛生事件」，正協助成員國及船方合作，安排出現症狀的乘客後送撤離，並對船上其他人員進行全面的公共衛生風險評估和支援。

    世界衛生組織（WHO）證實，一艘航行於大西洋的極地郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）近日驚傳漢他病毒（Hantavirus）集體感染死傷事件。（法新社）

    世界衛生組織（WHO）證實，一艘航行於大西洋的極地郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）近日驚傳漢他病毒（Hantavirus）集體感染死傷事件。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播