獨家》中配徐春鶯涉犯「反滲透法」 官員：將註銷台灣身分

中配徐春鶯被檢方以反滲透法等罪起訴，行政機關將先註銷其定居資格，她將喪失台灣身分。（資料照）

中配徐春鶯涉犯「反滲透法」，收取對岸資金介入台灣選舉、詐貸被起訴，更非法監控在台灣的中配群體，法院已裁定羈押禁見。知情官員向本報透露，徐春鶯領有台灣身分證，將被行政機關註銷定居資格，將喪失台灣身分，不得再用健保，但仍須台灣受審。

徐春鶯1993年嫁來台灣，2000年取得我國身分證，她目前仍有中華人民共和國國籍，長年擔任「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」負責人，2016年後以台灣新住民發展協會理事長身分活躍於兩岸。

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曾任民眾黨新住民協會主委的徐春鶯，2023年傳出排入民眾黨不分區立委名單，後因紅色背景、被爆拆散中配家庭與爭議言行而作罷，民眾黨改提名中配李貞秀；但檢方查出，上海統促會副主任孫憲曾回覆徐春鶯說：「李貞秀接班應該沒問題吧？」

根據起訴書，徐春鶯受到中共民革上海市委員會下設的「祖國和平統一促進委員會」副主任孫憲、中共民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任楊文濤指示，在台藉著服務中配家庭事務等機會，長期彙報國內政情、選情等各式輿情，並向中共回報中配群體的日常言論與活動。

知情官員透露，徐春鶯在台進行滲透工作，依照兩岸人民關係條例第18條及「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第33條規定，可以取消定居許可，主管機關移民署將註銷徐春鶯的定居資格，她將喪失台灣身分，未來不能再用健保。

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