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    加州破獲非法實驗室 養900隻帶病原體老鼠

    美國疾病管制與預防中心（CDC）近日公布，在加州破獲一間進行非法生物實驗的倉庫，其中甚至包含帶有新冠病毒的生物試劑，與可攜帶病源體的老鼠，倉庫所有的公司甚至疑似與中國有關。（路透）

    美國疾病管制與預防中心（CDC）近日公布，在加州破獲一間進行非法生物實驗的倉庫，其中甚至包含帶有新冠病毒的生物試劑，與可攜帶病源體的老鼠，倉庫所有的公司甚至疑似與中國有關。（路透）

    2023/07/30 22:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國疾病管制與預防中心（CDC）近日公布，經過數個月的調查，在加州破獲一間進行非法生物實驗的倉庫，其中甚至包含帶有新冠病毒的生物試劑，與可攜帶病源體的老鼠，倉庫所屬的公司甚至疑似與中國有關。

    綜合美媒報導，加州政府與聯邦政府花了幾個月調查弗雷斯諾縣（Fresno）的一個倉庫，根據一份弗雷斯諾縣法院的文件指出，政府官員早在3月3日就前往檢查該倉庫，並在其中發現各種化學製品，同月16日，公共衛生官員在檢查中發現了被認為是自製的醫療測試設備，例如新冠病毒和妊娠測試器。

    文件續指，倉庫中還有大量血液、組織、體液樣本，血清以及數千瓶未標記的液體和可疑生物材料，同時倉庫中還有至少900隻用於生物實驗，可攜帶新冠病毒病原的老鼠。6月6日，根據美國衛生及公共服務部（HHS）另一份文件指出，CDC對這些材料進行測試，發現了包含新冠病毒、艾滋病毒、肝炎、瘧疾和皰疹在內至少20種潛在傳染源。

    調查發現，該倉庫2022年的租戶是一家在內華達州註冊，但在加州沒有獲得營業許可的公司「Prestige BioTech」（簡稱PB），加州政府連絡上該公司總裁Xiuquin Yao（音譯：姚秀昆），姚秀昆指出，PB是醫療設備生產商「Universal Meditech Inc」（簡稱UMI）的資產繼承人，UMI破產後，該公司的資產就被轉移到該倉庫中。

    法院文件也指出，PB從未與有執照的醫療廢物運輸商簽訂合約，按照該州法規處理醫療廢物，代表從2022年起，PB一直在非法處理該實驗室產生的醫療廢物。同時該公司地址是空辦公室，甚至還有一處在中國無法核實的辦公室地址。

    弗雷斯諾縣公共衛生部門助理主任普拉多（Joe Prado）與該公司自稱是代表的David He（音譯：何大衛）詢問相關資訊，然而何大衛不斷迴避問題，甚至故意誤導。普拉多則在27日表示，經過弗雷斯諾縣公共衛生部門的合法銷毀程序後，所有該倉庫內的生物製劑已於7月7日被銷毀。

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