獎學金成為北京戰略工具 德國FAU拒收中國留學生

愛爾朗根-紐倫堡大學（FAU）宣布，自6月1日起暫停與與中國國家留學基金委員會（CSC） 的合作，不再接收領取CSC獎學金的中國學生。德國教育部長史塔克-瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger，見圖）表示贊同。（歐新社）

2023/07/31 00:38

〔編譯盧永山／綜合報導〕德國知名學府愛爾朗根-紐倫堡大學（FAU）今年5月宣布，為了降低學術間諜活動的風險，自6月1日起暫停與與中國國家留學基金委員會（CSC） 的合作，不再接收領取CSC獎學金的中國學生。德國教育部長史塔克-瓦特辛格（

Bettina Stark-Watzinger）表示贊同，稱FAU這項決定應會激勵其他機構重新審視他們與CSC的合作關係。

請繼續往下閱讀...

FAU是德國第1所決定喊停與CSC合作的大學，校方稱此舉是回應德國聯邦經濟和貿易管理局（BAFA）的審核，該機構負責監督敏感貨物、軟體和技術，特別是軍事應用產品的出口限制遵守情況。

史塔克-瓦特辛警告，提供給青年學者的CSC獎學金，是中國的1個戰略工具，讓該國可以藉此從國外獲取知識來縮小科技差距，德國研究機構和大學有責任保護自己免受領取中國政府獎學金的學生所進行的間諜行為。

FAU主管表示，已經意識到這種協議不允許領取CSC獎學金的中國學生自由行使德國《基本法》所規定的言論自由和學術自由。FAU稱，CSC資助的大多是中國博士生，目前已註冊的學生仍可以繼續他們的學業。

「德國之聲」和德國非營利媒體CORRECTIV今年3月曾報導，中國政府如何透過獎學金來控制在德學子。留學生們被要求簽署限制性協議，無條件效忠國家，與中國駐德國大使館保持聯繫，並在學成後返回中國，如果違反規定，將受到嚴厲處罰。

先前的調查顯示，德國約有30所大學曾經或者正在接收領取CSC獎學金的中國學生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法