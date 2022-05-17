加州教會槍擊案》醫師鄭達志「英雄式擋槍」不治 留下妻小與母親

台裔醫師鄭達志（John Cheng）在事發當時奮勇阻止槍手，才讓更多的人幸免於難。（法新社）

2022/05/17 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）的一間教堂日前驚傳槍擊案，致1死5傷，受害者皆為台裔人士，其中被槍殺的台裔醫師鄭達志（John Cheng）在事發當時奮勇阻止槍手，才讓更多的人幸免於難，但在扭打的過程他身中數槍傷重不治，留下2名子女與妻子。

綜合外媒報導，發生槍擊案的教堂是位於加州橘郡（Orange County）城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church），當日下午約1點30分教堂正在舉行禮拜後的午餐會，周文偉以鐵鏈封住門口，用強力膠破壞鎖具，接著拿出2把9厘米半自動手槍對著在場的教友們開槍。

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橘郡警局局長巴恩斯（Darn Barnes）表示，根據目擊證人的口述，鄭達志看到兇手開槍後，衝過整個房間撲向槍手，嘗試奪取周文偉手中的武器，但在肉搏的過程中周持續朝他開槍，其他教友們看到鄭醫師英勇的行為後紛紛拿起教堂內的物品阻止周文偉，最後他被椅子打倒後，被延長線綑綁。

橘郡檢察官史匹澤（Tod Spitzer）表示「如果沒有鄭醫師的英雄行為，會有更多人在槍擊案中受害，他犧牲自己讓其他人能活下去。」鄭達志的家屬表示，鄭達志並非教會的成員，這是他父親過世一個月後，首次帶母親上教堂就預到這起事件，他留下妻子與2位子女。

鄭達志生於台灣，1歲時隨著家庭一起移民到美國，畢業於德州理工大學醫學院，成為了專精運動醫學與營養學的家庭醫師，他的同事們表示，鄭生前對醫學與治療充滿熱情，曾擔任幾所高中的隊醫，現在他為了保護其他人而犧牲自己，是大家心目中的英雄。

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