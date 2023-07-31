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    印度女供稱殺夫埋屍 警方隔天竟找到「掛了2年」丈夫活生生躲農場

    阿富薩娜（Afsana）向警方聲稱殺害丈夫並埋葬屍體，隔天員警卻在兩人住處100公里遠找到失蹤丈夫。示意圖，與本文無關。（法新社）

    阿富薩娜（Afsana）向警方聲稱殺害丈夫並埋葬屍體，隔天員警卻在兩人住處100公里遠找到失蹤丈夫。示意圖，與本文無關。（法新社）

    2023/07/31 03:46

    〔即時新聞／綜合報導〕印度喀拉拉邦的男子努沙德（Noushad）失蹤近2年，他的妻子阿富薩娜（Afsana）向前來調查的警方表示，自己已殺害並埋葬了丈夫的屍體，沒想到隔天全案竟有戲劇性的轉變，員警找到了這名失蹤的丈夫。努沙德聲稱因被家暴「太害怕妻子」才離家出走。而自稱謀害丈夫的妻子，則因誤導調查人員和銷毀證據等罪名被司法拘捕。

    綜合外媒報導，印度25歲的妻子阿富薩娜，向警方供稱自己大約在2年前將丈夫努沙德殺害，且將丈夫殘缺不全的屍體埋葬在租屋處。警方因遍尋不著努沙德的遺體而對阿富薩娜的說法存疑，此時竟有員警在兩人住處北方近100公里遠的農場找到「失蹤」的努沙德。

    警方聲稱，努沙德自2021年11月在租屋處失蹤後，就一直在印度托曼庫圖 （Thommankuthu）的農場當臨時工，且自從失蹤以來，努沙德就沒有聯繫過他的家人和朋友，也沒有使用手機。而不知自己被妻子謀害棄屍的努沙德，向警方坦承之所以逃家超過1年，是因為「我太害怕我老婆。」

    努沙德表示，他是因為擔心自己的生命安全而離家出走，「當我和妻子吵架時，會遭到一些當地居民的粗暴對待。」而自己也不知道為什麼阿富薩娜會告訴警方她謀殺了丈夫，努沙德還表示，他不想回到家人身邊。

    雖然最後證實努沙德並未被殺害，但由於阿富薩娜作出非事實陳述，明顯誤導辦案，因此仍被拘捕，警方將持續瞭解她說謊的原因。

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