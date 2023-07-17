撲朔迷離！ 女子為獨自行走幼童報案後雙雙失蹤如今返家 幼童下落不明

美國女子羅素報案指稱有小孩在路邊獨自行走，警方到場後發現她和幼童都離奇失蹤，不過目前傳出羅素已順利返家。（圖擷自Hoover （AL） Police Department臉書）

2023/07/17 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕詭異！美國阿拉巴馬州25歲女子羅素（Carlethia“Carlee”Nichole Russell），13日晚間9時30分許開車行經459號州際公路，看到有小孩在路邊獨自行走連忙報案，警方到場後發現兩人都離奇失蹤，不過目前傳出羅素已於15日晚間返回家中，至於幼童仍然下落不明。

據《NBC》報導，15日晚間10時45分許，911接獲電話指稱羅素已經回家，阿拉巴馬州胡佛警察局長切斯克勒巴（Keith Czeskleba）表示，消防救護人員前往羅素住處為她進行初步檢查，接著將其送往醫院接受全面評估。

請繼續往下閱讀...

羅素在醫院治療後已於16日下午出院回家，並向警方說明案情，胡佛警察局目前正在調查當中的細節，但並未透露羅素身體有何狀況，以及這兩天她到底跑到哪裡去了。

據了解，羅素13日晚間8時20分從阿拉巴馬州伯明罕工作地點下班，途中曾停下來買點東西吃，沒過多久便向911報案，指稱有幼童在459號州際公路南向獨自行走，停在了11英里路標處。

不過，警方到場後發現羅素的車子停在原地，並於車外的道路上發現了她的假髮、手機、錢包和Apple Watch。羅素的離奇失蹤成為了當地頭條，各界湧入善款當作尋人獎金，沒想到如今羅素平安返家，其中的內情以及幼童下落依然成謎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法