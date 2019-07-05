印度男子離家出走 3年後被妻子在抖音上發現

2019-07-05 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名婦女的丈夫失蹤長達3年，當初報警後遲遲沒有下落，日前婦女的親戚在抖音（TikTok）影片上發現疑似去向不明的男子，經警方循線追查確認身分、進行調解後，目前夫妻已重新團聚。

綜合外媒報導，男子蘇雷什（Suresh）在2016年的某天突然離家出走，留下妻子賈亞普拉達（Jayapradha）和2名孩子，至今長達3年。日前，賈亞普拉達的親戚在TikTok瀏覽影片時，恰好留意到片中有名男子外貌神似蘇雷什，事後請賈亞普拉達確認無誤，便報警求助。

經警方調查，發現蘇雷什住在印度南部泰米爾納德邦的城鎮霍蘇爾，距離原先的住處200公里。由於當時指明的影片中，還有出現另一名女性，警方在調查後得知對方是跨性別女性，「我們聯繫該地區的一個跨性別組織，請對方幫忙我們識別畫面中的跨性別女性。」而後來也順利找到蘇雷什。

報導指出，蘇雷什逃家的原因是對某些事感到不滿，於是搬到霍蘇爾擔任機械師，並和一名跨性別女性維持穩定交往關係，但在警方調解之下，蘇雷什最後決定回家，家族終於團圓。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法