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    詭！美國女看到幼童獨自行走連忙報案 結果雙雙人間蒸發

    美國25歲女子羅素，看到有小孩在路邊獨自行走連忙報案，孰料警方到場後發現兩人都從現場消失。（圖擷自Hoover （AL） Police Department臉書）

    美國25歲女子羅素，看到有小孩在路邊獨自行走連忙報案，孰料警方到場後發現兩人都從現場消失。（圖擷自Hoover （AL） Police Department臉書）

    2023/07/16 16:37

    〔即時新聞／綜合報導〕太離奇了！美國阿拉巴馬州25歲護理學校女學生羅素（Carlethia“Carlee”Nichole Russell），13日晚間9時30分許開車行經459號州際公路，看到有小孩在路邊獨自行走連忙報案，孰料警方到場後發現2人都從現場消失，至今下落不明。

    《CBS》報導，阿拉巴馬州胡佛（Hoover）警察局表示，羅素在撥打911後又和家人通話，接下來就失去聯繫但電話還打得通。警方前往現場時發現羅素將車子、手機及個人物品留在原地，不過她本人以及所通報的小孩都不見蹤影。

    胡佛警察局目前正在對羅素的手機進行分析，希望能找到有用的資訊。目擊者指稱，當時曾看到1台灰色車輛停在羅素車子旁邊，1名男子在羅素車窗邊和她攀談，但警方尚未查到這名男子的任何訊息。

    胡佛警方、阿拉巴馬州和聯邦機構已展開大規模搜索，羅素父母也組織志願者四處搜尋，各界湧入捐款達5萬美元（約新台幣154萬元）當作尋人獎金。

    胡佛警察局指出，羅素身高約162公分，體重在68公斤至72公斤之間，失蹤時身穿黑色襯衫、黑色褲子和白色Nike鞋子，民眾若有任何線索可和警局聯繫。

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