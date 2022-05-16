斬首習近平？日媒：日本可能將中共中央軍委列為攻擊目標

日本陸上自衛隊4月間在沖繩縣宮古島舉行演習。（路透檔案照）

2022/05/16 06:11

〔國際新聞中心／綜合報導〕面對中國擴張軍力對日本安全環境構成愈來愈嚴重的威脅，日本共同社15日報導，日本擬議中的「對敵基地攻擊能力」，可能包括以中共總書記習近平領導的中國武裝力量最高決策機構「中共（國）中央軍事委員會」（CMC）為目標。

據報導，日本眾議院外務委員會11日舉行會議時，日本共產黨議員穀田恵二提問，執政自民黨對於「對敵基地攻擊能力」的提案並未將中共中央軍委和五大戰區司令部排除於目標之外，此舉是否會引發與中國的全面戰爭？

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中國人民解放軍五大戰區負責中國東部、南部、西部、北部和中部地區的防務，東部戰區涵蓋台灣、日本和東海。穀田引述防衛省陸上幕僚監部2017年9月的一份內部文件，指出中央軍委和五大戰區司令部之間存在一套指揮系統。

對此，防衛副大臣鬼木誠並未正面回應，僅表示若政府認為已無其他方法足以保衛日本，攻擊飛彈基地在憲法上屬於自衛範疇。外務大臣林芳正也未否認有此可能性，表示政府為了保護國民生命，不會排除任何可能的選項。

自民黨安全保障調查會4月間召開全體會議時，通過針對政府修改外交和安全政策長期指針「國家安全保障戰略」等3份文件的建議草案，內容包括將基於自衛目的阻止對方境內飛彈發射的「對敵基地攻擊能力」，改為「反擊能力」。

自民黨還提議在5年內將國防預算提高一倍，達到國內生產毛額（GDP）的2％以上。自民黨希望政府在年底前修改國家安全戰略和其他文件時，反映這項提議。

中共中央軍委和中國中央軍委的組成人員基本相同，實際上是「一個機構兩塊牌子」。中共中央軍委由中共中央委員會產生或罷免，國家中央軍委由全國人民代表大會產生或罷免，對全國人大及其常務委員會負責。對國家武裝力量發布命令時，一般以「中華人民共和國中央軍事委員會」名義發布。

4月27日，自民黨建議岸田文雄政府取得攻擊敵人基地的反擊能力，以及「指揮和管制功能」（command and control functions）。自民黨並未明確說明這種功能的內容，但防務專家認為，擬議中的反擊能力可能包括發佈飛彈攻擊命令的指揮中心，並將擴大日本對機動和潛射飛彈進行報復的選擇。

自民黨外交部會長佐藤正久和其他安全專家說，中國約有1900枚短程和中程彈道飛彈，射程涵蓋日本。

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