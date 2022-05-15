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    不敢明講？ 胡錫進暗示中共不應「反覆封控」北京、上海

    胡錫進發文，暗示他認為北京、上海不應該反反覆覆搞封城措施。（圖翻攝自微博）

    胡錫進發文，暗示他認為北京、上海不應該反反覆覆搞封城措施。（圖翻攝自微博）

    2022/05/15 23:48

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，《環球時報》前總編輯胡錫進日前罕見發文質疑中共清零政策又自刪文，今天（15日）又忍不住提出「委婉諫言」，暗示中共不應該讓北京、上海這樣的重點城市「反反覆覆搞封控」。

    胡錫進過去總是為中共喉舌，本月初罕見於微博發文批評中共的動態清零措施，不僅重創國內經濟，也引爆民怨。然而該文章發出沒多久，胡錫進就自刪文章，引發中國網友熱議。

    而今天胡錫進再發文談論疫情，但這次內容相當拐彎抹角。胡錫進表示，中國4月份的經濟狀況可以用「怵目驚心」來形容，「這些數據，中央政府一定看到了。國家出任何政策，都是為了廣大的人民好...，只要經濟而不顧人民生命健康，在中國行不通；只要抗疫而不計經濟和其餘，也決不會是中國的風格。」

    他還說：「中國怎麼可能讓北京、上海這樣的中心城市隔三差五反反覆覆搞封控？經濟不要了，稅收斷崖下跌就印票子，企業愛倒閉不倒閉，老百姓沒收入就喝西北風，我們的國家怎麼可能會允許那樣的情況發生！」

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