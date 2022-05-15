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    見黃國書確診他也篩一下 台中議員何敏誠快篩陽自我居隔

    台中市議會議員何敏誠今天晚上傳出快篩陽。（資料照）

    台中市議會議員何敏誠今天晚上傳出快篩陽。（資料照）

    2022/05/15 21:44

    〔記者唐在馨／台中報導〕台中市議會議員何敏誠今天晚上傳出快篩陽，他表示雖然還未做pcr，但因為相關症狀都已出現，明天各服務處先休息清消，他也會照規定自我居隔，而何敏誠一旦確診，將是台中新第六位染疫議員。

    台中市議會先前因為議會及市府餐會，先後有民進黨籍江肇國及王立任，還有國民黨的李中確診，目前都己康復解隔離，而之後未參加餐會的國民黨籍陳文政及無黨籍朱元宏確診，今天再增加何敏誠快篩陽性，一旦確診將有六位議員確診。

    何敏誠表示，他從昨天就開始咳嗽，但因為前陣子輔選兒子何昆霖初選就有咳嗽等狀況，所以也不以為意，但今天下午得知立委黃國書快篩陽，心裡覺得怪怪的，忍不住也快篩一下，沒想到就出現二條線，確定也是快篩陽性，他已經自我居隔也請家人全部改到他處居住，以「快篩陽即確診」的方式處理。

    何敏誠的兒子何昆霖說，目前家人都快篩都是陰性，目前何敏誠已自我居隔，目前傾向不再做pcr增加醫療負擔，一切比照確診方式自我居隔，但是否會有改變因為今天時間已晚，可能要明天再做決定了。

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