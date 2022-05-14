打電動真能救國！ 烏克蘭玩家立大功 操控無人機襲擊俄軍

烏軍以無人機偵察配合精準砲擊，讓俄軍損失慘重，而其實有部分操控無人機的人，只是一群愛打電動的烏克蘭年輕人。（歐新社）

2022/05/14 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，烏軍以無人機偵察配合精準砲擊，讓俄軍損失慘重，而其實有部分操控無人機的人，只是一群愛打電動的烏克蘭年輕人。一名年輕的遊戲玩家受訪分享，他們這群約20至30個愛玩電動的年輕男性，是如何操控無人機來協助烏軍攻擊俄軍，目前已是副指揮官的他還笑說，其實操控無人機蠻好玩的。

根據《CNN》報導，這名烏克蘭遊戲玩家表示，目前烏軍每個隊伍中都配置一個操控無人機的人，通常都是由愛打電動的年輕男性來擔任，目前約有20至30名玩家參與，並指雖然這些不到20歲的年輕人無法上前線作戰，但能在距離5公里遠的地方遙控無人機，其實還蠻好玩的。

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他接著說明無人機作戰計畫，每一組有8個人，團隊先是隱身在樹林中蒐集10天的戰場資訊，由他操控無人機偵察，並紀錄相關戰場狀況，旁邊則有一名持槍軍人隨時保護自己的安全。

這名遊戲玩家說，隨後他跟著烏軍前往戰區，他們帶著一系列能在空中停留2小時的無人機，他並告訴烏軍無人機要往何處飛，「設定好攻擊順序後，一個接一個的攻擊目標」；到了要偵察的區域後，他會先跑到離小隊幾百公尺遠的地方擺放無人機，再返回操控，而無人機飛得非常低約10公尺高，「無人機回來時，飛行方向跟原來的方向會很不一樣」。

這名遊戲玩家也透露，團隊所使用的是中國無人機製造商大疆（DJI）的無人機，認為大疆有提供俄軍相關程式與資料，可以定位烏克蘭使用的無人機：「有一次操控無人機，結果俄軍的攻擊說來就來，無人機一降落約30秒後，俄軍的攻擊就來了。」他也直言非常想要美國生產的無人機，因為俄軍無法追蹤美國製的無人機。

目前已是無人機團隊副指揮官的他也分享，他先前沒有太多操作無人機的經驗，都是找個地方練習操控，熟能生巧後就上手了，也透露學習操作無人機其實不難，重點就是要保持冷靜。

事實上，烏克蘭政府日前就鼓勵民眾大量提供民用無人機來偵測俄軍動向，因此也有許多民眾自行改造無人機來對抗俄軍。

先前也有烏克蘭民眾把無人機改造成致命殺人武器。（法新社）

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