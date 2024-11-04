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內事不決可問他！南京古墓出土2金印 東吳重臣張昭墓找到了

古墓出土「輔吳將軍章」與「婁侯之印」，與《三國志》紀載相同，確認為東吳重臣張昭墓。（圖擷自微博）

古墓出土「輔吳將軍章」與「婁侯之印」，與《三國志》紀載相同，確認為東吳重臣張昭墓。（圖擷自微博）

2024/11/04 16:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2022年在南京發現古墓群，雖然古墓早已被盜，許多陪葬品被洗劫，不過出土「輔吳將軍章」、「婁侯之印」2枚金印，與《三國志》中有關東吳重臣張昭紀載吻合，確定是其墓地。

據中國媒體《現代快報》報導，考古學者3日宣布，南京南部新城油庫公園地塊所發現的古墓群，確定是東吳重臣張昭所有；2020年，南京市考古研究院工作人員在此處勘探時發現了576座墓葬及6個灰坑，其中M171為豎穴土坑磚室墓，平面呈「凸」字形，由墓道、墓坑、磚室、排水溝等組成。

雖然古墓早年已被盜，出土遺物不多，但還是發現金印、金手鐲、銅弩機等陪葬品。兩枚金印上的銘文分別為：「輔吳將軍章」、「婁侯之印」，金印上的銘文完全和《三國志．吳．張昭傳》吻合；史載：「權立，拜輔吳將軍，封婁侯，敬禮彌重。」也就是孫權當上東吳大帝後，拜張昭為「輔吳將軍」，封為「婁侯」。

過去，這裡的舊地名為婁湖，有學者認為，應該源自於「婁侯」張昭葬在這裡的緣故；目前，張昭墓已考古發掘完畢，可望進行原址保護。

張昭為東漢末年孫吳的重臣、政治家、文學家、書法家，孫策創業時，將文武之事都委任於張昭。孫策臨終前，將其弟孫權託付給張昭，他與中護軍周瑜共同掌管軍政，穩定內憂外患的局勢。孫權每次出征，常留張昭鎮守後方，領幕府事，西元236年逝世，享年81歲，死後諡曰文侯。

《三國演義》中曾描述，孫策在臨終前囑咐弟弟孫權「倘內事不決，可問張昭；外事不決，可問周瑜」，這句「內事不決問張昭，外事不決問周瑜」流傳至今，這兩人也成為歷史上東吳最重要文臣武將的象徵。

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